Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Çocuk korosu dijital ortamda ‘Kar’ adlı eseri seslendirdi
Çocuk korosu dijital ortamda ‘Kar’...
“Yaşlılara grip ve zatürre aşısı yapılmalı”
“Yaşlılara grip ve zatürre aşısı...
Hastane için çalışmalar gece de devam etti
Hastane için çalışmalar gece de...
Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete açıldı
Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma...
7 EVDE 24 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI
7 EVDE 24 KİŞİ KARANTİNAYA...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
CAN KAYBI 812'YE YÜKSELDİ
Kapat

Türk şirket 7 metreden 300 kişiyi tarayabilen termal kamera geliştirdi

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını sonrası şirketler sağlık teknolojisiyle ilgili yeni cihazlar geliştirme çalışmalarına hız verdi. Kalabalık ortamlarda ateşli hastayı tespit etmek koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli yer tutarken Türk şirketi, 7 metrelik mesafeden dakikada 300 kişiye kadar ölçüm yapabilen Termal Detektörlü Sıcaklık Ölçüm Kamerası geliştirdiğini duyurdu. Şirket kameranın, Türkiye’de yapılan ilk yerli ve milli sıcaklık ölçen termal kamera özelliğini taşıdığına dikkat çekti.

09 Nisan 2020 Perşembe 13:31
0 Okunma
Türk şirket 7 metreden 300 kişiyi tarayabilen termal kamera geliştirdi

İSTANBUL - Dünyayı tehdit eden salgın hastalıklar ve son olarak Kovid-19 Pandemisi ile birlikte, özellikle kamusal alanlarda, insan yoğunluğunun çok olduğu bölgelerde birçok önlemle beraber, daha hassas ve etkin güvenlik önlemleri alma zorunluluğu da ortaya çıktı. En belirgin semptomu ateş olan koronavirüs için Transvaro Elektron Aletleri tarafından TV/TTM-100 Serisi Termal Detektörlü Sıcaklık Ölçüm Kamera Sistemleri üretime başladığını duyurdu.


Şirketin İcra Kurulu Üyesi Güray Ali Canlı, sistemin yalnızca tek bir noktayı ölçen normal nokta sensörlerinden farklı olarak, yüksek teknolojisi sayesinde, tarama işlemi sırasında birden fazla sıcaklık noktasını ölçüyor ve bu sayede de yüksek sıcaklık noktalarını hızlı bir şekilde algıladığını söyledi. Canlı, “Mesafe 7 metre ve kapalı ortam ise neredeyse sıfır hata ile ölçüm yapıyor” dedi.


“ASKERİ DEDEKTÖRLER ŞEKİL DEĞİŞTİRDİ”


Termal kameraların askeri güvenlik amacıyla üretimlerinde olduğuna dikkat çeken Güray Ali Canlı şunları söyledi: “Isı ölçme çalışmalarına koronavirüsten sonra problemin çözümüne yardımcı olabilmek için başladık. Askeri amaçla getirdiğimiz bir takım ürünleri hızlı bir proje ile bu yöne yönelttik.  Mikrobolometre tipi soğutmasız dedektörler dediğimiz 8-12 mikrometre dalga boyunda çalışan IR -İnfrared termal dedektörler kullanıyoruz. Bu dedektörlerin kalibrasyonu da black body dediğimiz; dış ortamlardan bağımsız çok hassas ve sabit bir ısı değerine sahip referans bir cihazdan alarak yapıyoruz. Askeri termal kameralarda bazı değişiklikler yaptık sadece insan ve canlıyı ısıyla uzaktan algılayan ve gören kameraları yüzümüzdeki ateşi çok hassas şekilde ve belirli uzaklıklardan algılayacak ve ölçecek hale getirdik. Bu amaçla dünyada genellikle 384X288 piksellik termal coreler kullanılıyor. Biz aldığımız 640 x480 termal sensörleri kullandık ve daha hassas bir ölçüm sağladık


“TERMOMETREDEN DAHA HASSAS ÖLÇÜM YAPIYOR”


Ürünün, Türkiye’de yapılan ilk yerli ve milli sıcaklık ölçen termal kamera özelliğini taşıdığına dikkat çeken Canlı, “Uzaktan da ölçüm yapabiliyor. Klasik ölçümlerde çok fazla kişilere yaklaşmak ve belirli mesafeden ölçmek gerekiyor. Ayrıca insanlar tek tek ölçülebiliyor. Bizim ürünümüzde ise  bu tür problemler yok. Belirli mesafe aralığında aynı anda birçok şahsın ısısı ölçülebiliyor, bunların yüz tanıması yapılarak kimlikleri belirleniyor ve ekrana ölçülen ateş değeriyle beraber yazılıyor bu şekilde turnike kapı gibi yerlerden geçmeleri otomatik olarak mümkün olmuyor ve kayda alınarak takipleri yapılıyor. Uzaktan çok hassas ölçebilmemizi ise kamerayı sürekli black body ile anında ve sürekli kalibre ederek sağlıyoruz. Termometrelerin ölçmediği hassasiyette ölçüm yapabiliyoruz" diye konuştu. 


Şirketin İcra Kurulu Üyesi Güray Ali Canlı, "Daha geniş kullanım alanına yayılsın diye bir takım yazılımlar da geliştireceğiz. Fiyatlarımız şu an dünya fiyatları mertebesinde fakat üretim arttıkça daha da düşecektir. Kamera, 7 metreden algılayabiliyor." dedi ve ekledi: "Bir havaalanında koridordan geçerken 4-5-6 kişiyi 1 saniyede algılayıp, yüz tanımlayabiliyor. 2016 yılında Pekin Havalimanına girerken bu tür termal kameralarla ölçüldüğümüzü gördüm. Çin hükümeti 2003 yılındaki SARS salgınında bunları koymuş fakat hala kullanıyorlardı. Bu salgın geçtikten sonra da tekrar etmemesi için en önemli semptom olan ateşi kontrol etmemiz önemli bir faaliyet. Yani bu tür kameralar toplum sağlığı için çok önemli yaygın şekilde kurulmalı ve kullanılmalı” 


“KALABALIK HER MEKANDA KULLANILABİLİR”


İstenilen şekilde uyarı mekanizmalarının geliştirildiğini belirten Canlı, şunları söyledi:


“Fabrika girişinde turnikeye bağladık ve 37 derecenin üzerinde ateşi olan bir kişi varsa turnike açılmıyor. Güvenlik gelerek gerekli müdahaleyi yapıyor ve hastaneye sevk ediyoruz.  Bu hafta üretimden 100’den fazla ürün çıkacak. Bu git gide talebe göre artabilir. Ürünün satışı için bunu kullanması gerekli. Kalabalık giriş çıkışı olan kurumları ,kuruluşları, AVM'leri, siteleri, havaalanı, istasyon, otobüs terminali  gibi merkezleri hedef alıyoruz. Onların acil ihtiyaçlarını düşünüyoruz. Ülkemizde üretim sürebilmeli. Fabrikalarımız bir şekilde üretime devam etmek zorunda ve çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu ürün, fabrikalar, havaalanları, tren istasyonları, otobüs terminalleri gibi yerlerdeki kontrole ciddi şekilde yardımcı olabilir.”


Güray Ali Canlı, “Bu özelliklerde yurt dışında benzer kameralar var. Ama uluslararası pazarda da özellikle kalite ve ilave özelliklerimizle onlarla rekabet edeceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Termal Kamera7 Metreden 300 Kişiyi TarayabilenTürk şirket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OSBÜK'ten OSB'lere 'Tedbirleri alıp, üretime devam edin' çağrısı
OSBÜK'ten OSB'lere 'Tedbirleri alıp, üretime devam edin' çağrısı
Et ve Süt Kurumu: Etlerin çürümeye terk edildiği iddiası gerçek dışı
Et ve Süt Kurumu: Etlerin çürümeye terk edildiği iddiası gerçek dışı
Ürettiğiniz hiçbir şey tarlada, ağılda kalmayacak
Ürettiğiniz hiçbir şey tarlada, ağılda kalmayacak
Huawei ve Microsoft'a '5G' davası
Huawei ve Microsoft'a '5G' davası
Bakan Selçuk: 'Evsizlere Konaklama Projesi' başlatıldı
Bakan Selçuk: 'Evsizlere Konaklama Projesi' başlatıldı
Dolar 6.75 lirada
Dolar 6.75 lirada
Limon ihracatı izne bağlandı
Limon ihracatı izne bağlandı
Bakan Selçuk: İlaç temini için ek protokol imzaladık
Bakan Selçuk: İlaç temini için ek protokol imzaladık
Bakan Pakdemirli: 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi' programını başlattık
Bakan Pakdemirli: 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi' programını başlattık

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı