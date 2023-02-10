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Türk Reasürans ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Müdürü Eren: DASK tüm gücüyle hazır

Türk Reasürans ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Müdürü Eren, hazırlıkları meydana gelebilecek olası büyük bir depremi göz önüne alarak yaptıklarını tüm birimler ve finansal ödeme gücüyle üzerlerine düşeni yapmak için hazır olduklarını bildirdi.

10 Şubat 2023 Cuma 16:27
Türk Reasürans ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Müdürü Eren: DASK tüm gücüyle hazır

İSTANBUL - Türk Reasürans ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Müdürü Selva Eren, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin çok sayıda ili etkilediğini ve acı kayıplar yaşandığını aktararak, hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Deprem sonrası sürdürülecek çalışmalarda kurumlarına da büyük sorumluluk düştüğüne işaret eden Eren, şunları kaydetti:

"Bu sorumluluğun farkındalığı ile vatandaşlarımıza bir an önce maddi güvence sağlamak adına harekete geçtik. Bu amaçla ilk olarak Ankara Olağanüstü Yönetim Merkezimizdeki ekiplerimize, İstanbul ekiplerimizin de katılımıyla tam kadro çalışmalarımızı başlattık. Ayrıca, yöneticilerimiz ve hasar ekiplerimiz ile aynı gün içinde bölgeye intikal ettik. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza en hızlı şekilde hizmet vermek amacıyla bölgede kuracağımız mobil ofislerin ve deprem tırımızın konuşlanacağı yerleri tespit ettik.

Deprem tırımız ilk olarak Kahramanmaraş'a yerleşerek hizmete başlamış olup, diğer mobil ofislerimiz ise 13 Şubat itibarıyla faaliyete geçecektir. Bugüne kadar finansal ve operasyonel tüm hazırlıklarımızı, coğrafyamızda meydana gelebilecek olası büyük bir depremi göz önüne alarak yaptığımız için tüm birimlerimiz ve finansal ödeme gücümüzle üzerimize düşeni yapmak için hazırlıklarımız tamdır.

Bugün itibarıyla biriken deprem fonlarımız 23 milyar TL seviyesinde olup, sigortacılık tekniği çerçevesinde bu tutarın üzerine eklediğimiz ciddi miktarda reasürans koruması ile toplamda 117 milyar TL ödeme kapasitemiz ile bu ve benzeri birçok depremde sigortalarımızın hasarlarını tazmin edecek finansal güce sahibiz. Operasyonel süreçlerde ise olası büyük bir afete hazırlıklı olmak adına yenilediğimiz bilgi sistemleri altyapımız, beklediğimiz performansta, sorunsuz ve kusursuz hizmet sunmamıza imkan sağlamaktadır."

Selva Eren, Alo DASK 125, e-devlet ve web sitesi aracılığı ile kesintisiz şekilde hasar ihbarı almanın yanında diğer kamu kurumlarının yaptığı tespitler doğrultusunda sigortalılardan ihbar gelmesini dahi beklemeden hasar süreçlerini başlatıp ödemelerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şu ana kadar tarafımıza ulaşmış 30 bini aşkın hasar ihbarı işleme alınmış olup eksper görevlendirmelerine başladık. Depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödememizi gerçekleştirdik ve hasar ödemelerimizi hızla sürdürüyoruz.

DASK olarak, bağlı bulunduğumuz Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve düzenleyici üst kurumumuz Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumumuzdan destek alarak tüm ekibimiz ile gerek bölgede gerekse merkezimizde görevimizi yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Reasürans Ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Müdürü ErenDASK
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