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Türk Reasürans'ın öz kaynakları 1,6 milyar lira seviyesine ulaştı

Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini arttırmak ve global bir reasürans markası olmak misyonuyla kurulan Türk Reasürans'ın öz kaynakları 3. yılında 3 katına yaklaşarak 1,6 milyar TL seviyesine ulaştı.

04 Nisan 2023 Salı 17:35
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Türk Reasürans'ın öz kaynakları 1,6 milyar lira seviyesine ulaştı
İstanbul

Türk Reasürans'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, 6 Eylül 2019 tarihinde 150 milyon TL ödenmiş sermaye ile başladıkları yolculuklarında, 2022 sonu itibarıyla 600 milyon TL olan kuruluş sermayesinin 3 katına yaklaşarak 1,6 milyar TL seviyelerine ulaştıklarını, aktif büyüklüklerini ise bir önceki yıla göre yüzde 115 artışla 4,5 milyar TL'ye çıkardıklarını bildirdi.

Aktif büyüklükteki bu denli büyümeyi varlık dağılımı ve kalitesiyle desteklemeyi her zaman öncelikleri arasında tuttuklarını belirten Eren, 2022 sonu cari oranını ise 3,84'e yükselttiklerini kaydetti.

Türk Reasürans'ın kuruluşunda her mali yılı dönem karı ile tamamlamayı hedeflediklerini belirten Eren, 2022 yılında da elde edilen 695 milyon TL tutarındaki net dönem karı ile bu amaca ulaştıklarını ve kar üretme istikrarını bu yıl da koruduklarını vurguladı.

Eren, sigorta sektörünün EBITDA'sı olarak değerlendirilebilecek teknik bölüm dengelerinin 2022 sonu itibarıyla 768 milyon TL olarak gerçekleştiğini aktararak, "2022'de bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında teknik bölüm dengemizi yüzde 174, net dönem karımızı ise yüzde 219 artırma başarısını gösterirken, yüzde 29,4 teknik karlılığın yanı sıra yüzde 43,3 öz sermaye karlılığına sahip olduk." ifadesini kullandı.

Eren, reasürans sektörü ortalamalarının oldukça üzerinde karlılık rasyolarına sahip olduklarına dikkati çekti.

"21 ülkede yerleşik 35 sigorta ve reasürans şirketine reasürans kapasitesi sunuyoruz"

Selva Eren, 2022'de Türkiye reasürans ve sigorta piyasasındaki oyuncuların yüksek hasar/prim oranına sahip olduğu ve buna bağlı olarak teknik karlılıklarının da önemli ölçüde olumsuz etkilendiği, yatırım gelirlerinin ise bu daralmanın dönem karlarına etkisini 2022 yılı için engelleyebildiğinin gözlemlendiğini kaydetti.

Eren, "Bu durum sermaye yeterliliği için de tehdit oluştururken, şirketlerin mali bünyelerinin güçlendirilmesi amacıyla yeni politikalar üretmesi beklenebilir. Hayat dışı sektörde karlılığın ciddi anlamda etkilendiği 2022 yılında konsolide olarak ürettiğimiz yaklaşık 4,3 milyar TL brüt primle Türkiye reasürans pazarında payımızı yüzde 49 seviyesine taşımış olduk. 21 ülkede yerleşik 35 sigorta ve reasürans şirketine reasürans kapasitesi sunuyoruz. 5 kıtada 68 farklı ülkeye güvence ihraç etmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuruldukları günden bu yana tüm işlerine deneyimlerini katarak ortak aklın gücüyle büyük bir başarı hikayesi yazdıklarını belirten Eren, "Büyümemizin ve başarılarımızın arkasında amatör ruhla profesyonelce çalışan ekibimizin emekleri ve büyük özverileri var. Attığımız güvenli ve güçlü adımlarla daha birçok başarıya doğru ilerleyeceğimize ve gurur duyacağımız işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu vesile ile tüm çalışanlarımıza emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkReasüransYerlireasürans
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