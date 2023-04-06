Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.956,80
ALTIN
1.248,99
DOLAR
19,26
STERLİN
24,13
EURO
21,11
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türk müteahhitlik sektörü yılın ilk çeyreğinde yurt dışında 4,1 milyar dolarlık iş üstlendi

Türk müteahhitlik sektörünün yılın ilk çeyreğinde yurt dışında üstlendiği proje tutarı 4,1 milyar dolara ulaştı.

06 Nisan 2023 Perşembe 11:34
4 Okunma
Türk müteahhitlik sektörü yılın ilk çeyreğinde yurt dışında 4,1 milyar dolarlık iş üstlendi
Ankara

Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972'den mart ayı sonuna kadar 133 ülkede 477 milyar dolar değerinde 11 bin 700 proje üstlendi.

Sektör, 2020'de hedef ülkelerde yaşanan ciddi siyasi istikrarsızlıklar, konjonktürel sorunlar ve Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen 16,2 milyar dolar değerinde 370 iş almıştı.

2021'de ise salgının dünya ekonomisinde yarattığı olumsuz etkinin azalmasına paralel olarak Türk firmalarının yurt dışında üstlendiği projelerin toplam bedeli 30,7 milyar dolara çıktı. Bu dönemde üstlenilen proje sayısı 444 olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışı müteahhitlik sektörü, geçen yılı da küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde geçirdi. Bu dönemde sektörün üstlendiği proje sayısı 492, toplam proje bedeli yaklaşık 19,1 milyar dolar oldu. Geçen yıl üstlenilen projelerin ortalama bedeli 38,8 milyon dolar olarak hesaplandı.

Sektör, bu yılın ilk 3 aylık döneminde ise 52 proje üstlendi. Bu dönemde üstlenilen projelerin bedeli 4 milyar 52 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk iki aylık döneminde üstlenilen projelerin ortalama bedeli ise 77,9 milyon dolar olarak hesaplandı.

Rusya ve Türkmenistan ilk iki sırada

Müteahhitlik firmalarınca 1972 yılından bugüne kadar yurt dışında üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında Rusya yüzde 20,5'lik payla ilk sırada yer aldı. Söz konusu ülkede bugüne kadar 97,9 milyar dolarlık proje gerçekleştirildi.

Rusya'yı yüzde 10,7'lik payla Türkmenistan takip etti. Bu ülkede üstlenilen projelerin tutarı 50,8 milyar dolar oldu. Irak yüzde 6,9'luk pay ve üstlenilen 33 milyar dolarlık projeyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, Libya ve Kazakistan izledi.

Müteahhitlik sektörünün daha fazla pay almak için odaklandığı Suudi Arabistan pazarı da yüzde 5,2'lik pay ve 24,8 milyar dolarlık proje bedeliyle bu ülkelerin ardından öne çıktı.

Bugüne kadar en çok proje üstlenilen alanlara bakıldığında ise konut projelerinin yüzde 14'lük payla ilk sırada yer aldığı görüldü. Söz konusu projelerin bedeli 66,6 milyar dolar oldu.

Konut projelerini yüzde 13,5'lik pay ve 64,6 milyar dolarlık proje bedeliyle kara yolları, tünel ve köprüler takip etti.

Enerji sektörü yüzde 8,5'lik payla yurt dışında üstlenilen işlerde üçüncü sırada yer aldı. Bu sektörün bugüne kadar üstlendiği proje tutarı 40,5 doları aştı.

Türk müteahhitler, bugüne kadar yurt dışında 34,7 milyar dolarlık ticaret merkezi ve 30,7 milyar dolarlık havalimanı projesi üstlendi.​​​​​

Uluslararası rekabet

Öte yandan, ENR dergisinin geçen bir yılda üstlenilen uluslararası projelerin toplam bedeli üzerinden her yıl belirlediği dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasını gösteren listede Türkiye, 2003 yılında sadece 8 müteahhitlik firmasıyla yer alırken 2022'de 42 firmayla boy gösterdi. Derginin 2022 yılı sayısında yer alan bu firmalardan 8'i söz konusu listede ilk 100 firma arasında yer buldu, 2 Türk firması ise ilk 50'ye girdi. Türkiye listede firma sayısı itibarıyla Çin'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkMütehahhitlikSektörü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pamukkale yılın ilk çeyreğinde 229 bin 897 ziyaretçi ağırladı
Pamukkale yılın ilk çeyreğinde 229 bin 897 ziyaretçi ağırladı
Çiftçi ve hayvan yetiştiricileri 7 bin 200 günde emekli olmayı talep ediyor
Çiftçi ve hayvan yetiştiricileri 7 bin 200 günde emekli olmayı talep ediyor
Togg aracı üzerinden dolandırıcılık iddiasına 3 tutuklama
Togg aracı üzerinden dolandırıcılık iddiasına 3 tutuklama
İngiltere’de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 arttı
İngiltere’de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 arttı
TOBB'un martta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 27,6 arttı
TOBB'un martta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 27,6 arttı
Sanayi bünyesindeki 4 sektör ihracatta rekora koştu
Sanayi bünyesindeki 4 sektör ihracatta rekora koştu
TCMB'den bankalara deprem bölgesinde kullanılacak kaynaklar için talimat
TCMB'den bankalara deprem bölgesinde kullanılacak kaynaklar için talimat
Brent petrolün varil fiyatı 84,56 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 84,56 dolar
Borsa güne yatay seyirle başladı
Borsa güne yatay seyirle başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi