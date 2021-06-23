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TÜRK İŞ İNSANI NURİ GENEŞ, ÜLKEMİZE BÜYÜK YATIRIM SAĞLADI 

​​​​​​​Avrupa`da Yaşayan Türk İş İnsanı Nuri Geneş, Firmalara verdiği proje ve kredi desteği ile adından söz ettiriyor.

23 Haziran 2021 Çarşamba 11:01
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TÜRK İŞ İNSANI NURİ GENEŞ, ÜLKEMİZE BÜYÜK YATIRIM SAĞLADI 

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 

Bankacılık Hizmetleri üzerine birçok iş alanda iş adamlarına yurt dışı kredilerinin çıkarılmasında yardımcı olan Geneş, Başarılarını yenilerini eklemeye devam ediyor. Yazılı ve görsel basında gündeminde geniş yankı bulan iş İnsanı Nuri Geneş, iş adamlarını çağrıda bulunarak firmasını büyütmek ve genişletmek isteyen her iş adamına mutlaka uzun vadeli ve düşük faiz ile yurt dışı krediden faydalanması gerektiğini çağrısını yapıyor. 

Halen Avrupa `da yaşayan Türk İş İnsanı Nuri Geneş, Zaman zaman Türkiye ` ye gelip Ülkemizde yatırım yapmak isteyen İş İnsanlarına teşvik yapmak için düşük kredi sağlamak için görev yapmaktadır.

Basın Tarafından da yakından takip edilen İş İnsanı Nuri Geneş, her sektöre yönelik uyguladığı ve hayata geçirdiği projelerle de adından söz ettiriyor.

Birçok iş adamına hazırladığı projelerle düşük faizle 20 Milyon Euro almasına olanak sağlayan iş adamı, halen iş adamlarının yurt dışı kredilerinden haberdar olmadığını ifade ederek bu kredilerden faydalanmak isteyen iş adamlarına her türlü danışmanlık hizmetini vereceğini söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde Okur firmasına hazırladığı proje ile 20 milyon Euro `luk yurt dışı kredi almasını sağlayan Geneş, bunun 10 yıl geri ödemesi ile Türkiye `ye kazandırdıklarının altını çiziyor.

Okur Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Okur ` da yaptığı açıklamada 

Yurtdışı kredilerden bugüne kadar haberimiz yoktu. Bize bu yolu açan ve destek sağlayan değerli iş İnsanı Nuri Geneş `e sonsuz teşekkür ediyorum dedi.

Kurumsal olan tüm firmaların mutlaka danışmanlık hizmeti almasının gerektiğini hatırlatan iş insanı Geneş, Ülkemiz Benim için çok şey ifade ediyor. Yeni İş imkânları ve istihdamın yaratılmasında katkılarım olursa bu benim için en büyük zenginliktir. Bu hizmet aşkı ile çalışmalarıma hız vereceğim dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Türk Iş InsanıNuri GeneşAvrupa
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