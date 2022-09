Türk-İş Başkanı Atalay: Vergiyle ilgili sıkıntılarımız var

ANKARA - Türkiye İşçi Sendikaları (Türk-İş) Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay, "Vergiyle ilgili sıkıntılarımız var. 10 bin lira ücret alan bir arkadaştan, ocak ayında 630 lira vergi kesintisi olurken; ekim ayına geldiğimiz zaman 1900 lira kesinti oluyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil" dedi.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, konfederasyon genel merkezine 'Türk-İş Kadın Çalışmaları' toplantısına katıldı. Kadın sendika üyelerine hitap eden Atalay, "Sendikacı kadın sayısı bizde çok az. Bir elin parmakları kadar desek yanlış olmaz. Bu sayının çoğalması hem bizim için faydalı hem de kamuoyu için faydalı. Bunun yolu da şu; siz kadınlar örgütlenme ile ilgili çalışmaları yapmadığınız müddetçe, iş yerlerinizde sendikalı çalışmalara katılmadığınız müddetçe, bize bıraktığınız müddetçe, sizleri ne kolay kolay yönetime alırlar ne de bir yere getirirler. Örneği de ortada, bunu da yaşıyoruz. Maalesef biz de yaşımız belli bir yere gelince bunu söylüyoruz. Hayatımızda hepimizin keşkeleri var. Keşkeleri sıfırlama şansımız yok; ama keşkeleri azaltma şansımız çok. Onun için nerede bulunuyorsanız daha iyi örgütleneceksiniz" diye konuştu.



'BU SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL'



Atalay, çalışanların maaşlarındaki vergi kesintilerine ilişkin, "Vergiyle ilgili sıkıntılarımız var. 10 bin lira ücret alan bir arkadaştan, ocak ayında 630 lira vergi kesintisi olurken; ekim ayına geldiğimiz zaman 1900 lira kesinti oluyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Bu vergiyle ilgili dayanılacak gibi değil, bir çözüm bulmak lazım" diye konuştu.



'ÇALŞANLARI İŞVERENİN MERHAMETİNE BIRAKMAYIN'



Taşeronla ilgili çalışmanın kamuoyunun gündeminde olduğunu belirten Atalay, "Taşeron lafını külliyen ortadan kaldırmak lazım ki bu mesele bir daha gündeme gelmesin. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) meselesini de ülkenin gündeminden tamamen kaldırmak lazım. En önemlisi ise örgütlenme. Örgütlenme ile ilgili sıkıntımız var. Bu ülkede örgütlenme yüzde 14. Yüzde 86'sında örgütlenme yok. 'Örgütleneyim' dediğin zaman işçileri kapıya koyuyorlar, iş yerini değiştiriyorlar, mobbing uyguluyorlar. Bu dün de vardı, bugün de var. Bizleri, çalışanları iş verenin merhametine bırakmayın. Her hafta grup toplantıları var partilerin. Bir kere de çıkın biriniz deyin ki; 'Ey kamuoyu, size sesleniyoruz; örgütlenmeden ürkmeyin, sendikalaşmadan ürkmeyin.' Vekillerin 4'te 3'ü işveren" dedi.



Çalışma hayatında kadınların zaman zaman erkeklerden daha duyarlı olduğuna işaret eden Atalay, "Gördüğünüz noksanı söyleyeceksiniz. Bir yerde haksızlık varsa; ona müdahale edin. Bir yerde güzel bir şey varsa; onu söylemeye devam edin. Çalışma hayatında kadınla ilgili sorunların hat safhada olduğunu biliyorum. Bugün siz burada uzman arkadaşlarla beraber sorunları çıkaracaksınız, bizim önümüze koyacaksınız. Biz de bu sıkıntı ve problemleri sendikaların, siyasi partilerin önüne koyacağız. Bunlarla ilgili çözüm arayacağız" ifadelerini kullandı.



'HER YERİ İLGİLENDİRİYOR ASGARİ ÜCRET'



Asgari ücrete ilişkin konuşan Atalay, "Öyle bir duruma geldik ki asgari ücret, sanki geçim ücreti oldu. Asgari ücretin adı, başlangıç ücreti. İşverene diyor ki; 'Sen bu ücretin altında ücret veremezsin.' Mahkemeleri ilgilendiriyor, evlenmeyi ilgilendiriyor, nafakayı ilgilendiriyor, her yeri ilgilendiriyor asgari ücret" dedi.