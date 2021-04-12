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TÜRK İŞ ADAMI NURİ GENEŞ'TEN BÜYÜK BAŞARI

12 Nisan 2021 Pazartesi 13:22
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TÜRK İŞ ADAMI NURİ GENEŞ'TEN BÜYÜK BAŞARI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türk İş Adamı Nuri Geneş, Firmalara verdiği proje ve kredi desteği ile adından söz ettiriyor. Bankacılık Hizmetleri üzerine birçok iş alanda iş adamlarına yurt dışı kredilerinin çıkarılmasında yardımcı olan Geneş, Başarılarını yenilerini eklemeye devam ediyor. Yazılı ve görsel basında gündeminde geniş yankı bulan iş adamı Nuri Geneş, iş adamlarını çağrıda bulunarak firmasını büyütmek ve genişletmek isteyen her iş adamına mutlaka uzun vadeli ve düşük faiz ile yurt dışı krediden faydalanması gerektiğini çağrısını yapıyor. 

Uzun yıllar Hollanda `da yaşayan Nuri Geneş, Türkiye `ye dönüş yaparak çalışmalarını burada sürdürüyor. Basın Tarafından da yakından takip edilen İş adamı Nuri Geneş, her sektöre yönelik uyguladığı ve hayata geçirdiği projelerle de adından söz ettiriyor.

Birçok iş adamına hazırladığı projelerle düşük faizle 15 Milyon Euro almasına olanak sağlayan iş adamı, halen iş adamlarının yurt dışı kredilerinden haberdar olmadığını ifade ederek bu kredilerden faydalanmak isteyen iş adamlarına her türlü danışmanlık hizmetini vereceğini söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde YAVUZLAR firmasına hazırladığı proje ile 15 milyon Euro `luk yurt dışı kredi almasını sağlayan Geneş, bunun 15 yıl geri ödemesi ile Türkiye `ye kazandırdıklarının altını çiziyor.

Yavuzlar Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yavuz  ` da yaptığı açıklamada 

Yurtdışı kredilerden bugüne kadar haberimiz yoktu. Bize bu yolu açan ve destek sağlayan değerli Nuri Geneş `e sonsuz teşekkür ediyorum dedi.

Kurumsal olan tüm firmaların mutlaka danışmanlık hizmeti almasının gerektiğini hatırlatan iş adamı Geneş, Memleketimiz benim için çok şey ifade ediyor. Yeni İş imkânları ve istihdamın yaratılmasında katkılarım olursa bu benim için en büyük zenginliktir. Bu hizmet aşkı ile çalışmalarıma hız vereceğim.

Önce Vatan Gazetesi

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