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Türk Hava Yolları'ndan turist sayısını artıracak karar

Türk Hava Yolları, Türkiye’ye gelen turist sayısını artıracak yeni bir karar aldı. THY, turizme katkı sağlamak amacıyla turizme odaklı yurtdışı uçuş noktalarını artırıyor. THY, 2020 yılının yaz sezonunda yurt dışında 26 noktadan Türkiye’nin gözde turizm merkezleri; Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum’a haftalık toplam 98 frekans sefer gerçekleştirecek. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Yeni uçuşlarımız daha fazla sayıda nitelikli turisti ve yeni rekorları beraberinde getirecek” dedi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 12:28
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Türk Hava Yolları'ndan turist sayısını artıracak karar

İSTANBUL - Türkiye 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,4 artış ile ağırladığı 52,5 milyon turist sayısıyla dünyada 6’ncı sırada yer alırken, yurtdışından tatil merkezlerine THY’nin yeni seferlere başlayacak olması geçtiğimiz yılın turist sayısının da geçilmesini sağlayacak. THY, direkt turizm hamlesiyle yurt dışından Türkiye’nin turizm merkezlerine düzenlenen haftalık frekans sayısı 2019 yılına göre yüzde 18 artırıyor.

“YENİ UÇUŞLARIMIZ YENİ REKORLARI BERABERİNDE GETİRECEK”

Türk Hava Yolları’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 2018 yılının Ekim ayında imzaladığı “Direkt Turizm Hamlesi” protokolüne değinen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Avrupa ve Asya’nın buluşma noktasında eşsiz güzellikleri ile unutulmaz anılar vadeden bir coğrafyaya sahibiz. İki yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’mız ile başlattığımız direkt turizm hamlemiz ülkemizin bu güzelliklerini dünyanın da keşfetmesi için yeni yollar açtı. Özellikle Avrupa ve Ortadoğu’daki misafirlerimizi yalnızca birkaç saatlik direkt uçuş ile yeryüzü cenneti şehirlerimize ulaştırıyoruz. Son iki yıldır bu uçuşlarımıza olan talep giderek artıyor. Bu yeni stratejimizin katkısıyla geçen yıl ülkemiz rekor sayıda turist ağırladı. Turizm sektörümüze ve ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkıyı artırarak sürdürmeye kararlıyız. İnanıyoruz ki yeni uçuşlarımız daha fazla sayıda nitelikli turisti ve yeni rekorları beraberinde getirecek.” dedi.

ANTALYA’YA 20 NOKTADAN HAFTADA 74 SEFER

Türk Hava Yolları, bu yaz döneminde yurtdışından Akdeniz’in turizm başkenti Antalya’ya 20 noktadan haftada 74 sefer gerçekleştirecek. Moskova’dan Antalya’ya 2019 yılında haftalık 7 sefer gerçekleştirilirken pazar araştırmaları ve talep artışı nedeniyle bu sayı 2020 yılında yüzde 100 artırılarak 14 sefer olarak planlandı. Önemli bir gelişme ise Dalaman’daki uçuşlarda yaşanacak. Geçtiğimiz yıl yurtdışından yalnızca Amman’dan haftada bir frekans uçuş düzenlenen Dalaman’a bu yıl 4 noktadan daha sefer düzenlenecek. Bayrak taşıyıcı, Dalaman Havalimanı’na Londra’dan 7, Moskova’dan 3, Amman ve Kiev’den de haftada 2 sefer icra edecek.

Diğer turizm noktalarına düzenlenecek yurtdışı uçuşlar; Bodrum- Milas Havalimanı’na; Londra, Kuveyt ve Münih’ten haftada 4, İzmir’e ise Berlin, Münih, Düsseldorf, Hamburg ve Kuveyt’ten haftada toplam 5 sefer olarak planlandı. Türkiye'nin eşsiz güzellikteki şehirlerini keşfetmek isteyen turistler Ortadoğu'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyadan gerçekleştirilecek direkt seferler ile Türk Hava Yolları ile seyahat edecek. THY, ülke ekonomisine katkısını 2020 yılında da sürdürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıTürkiyeye Gelen Turist Sayısı
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