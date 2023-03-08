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Türk genci Berk Ali Aydın’a Çin’den yatırımcı geldi!

08 Mart 2023 Çarşamba 14:27
Türk genci Berk Ali Aydın’a Çin’den yatırımcı geldi!

Haber: Aslan Sayım

Genç girişimci Berk Ali Aydın’ın kurucusu olduğu Türkiye’nin başarılı sosyal medya ajanslarından biri olan Alber Medya, Çinli bir yatırım şirketinden 250 bin dolarlık bir yatırım aldı…

Çin’den büyük bir yatırım alan Alber Medya, hizmetlerini daha geniş bir kitleye ulaştırması ve büyümesini hızlandırması açısından büyük bir fırsat yakaladı.

Sosyal medya ajansı, Türkiye’de birçok önemli markaya dijital pazarlama hizmetleri sunuyor ve bu uluslararası ve büyük yatırımın da ajansın başarısına olumlu katkıda bulunması bekleniyor.

Alber Medya’nın kurucusu Berk Ali Aydın, şirketin büyümesine yönelik farklı adımlar atıyor ve yenilikçi çalışmaları ile dikkat çekiyor. Bu yatırımın da şirketin başarısını daha da artırması bekleniyor.

Genç girişimcilerden oluşan ajans, sosyal medya pazarlama konusunda uzmanlaşmış bir şirket olarak Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya kanallarında reklam ve pazarlama hizmetleri sunuyor. Yeni yatırımın şirketin hizmet kalitesini daha da yükseltmesi ve müşteri portföyünü genişletmesi bekleniyor.

Yatırımın detayları hakkında ajanstan basına bilgi vermesi bekleniyor.

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Türk Genci Berk Ali Aydına Çinden Yatırımcı Geldi
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