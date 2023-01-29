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Türk firmaları Kerkük’ün yeniden imarında önemli rol oynuyor

Uzun yıllardır Kerkük'te faaliyet gösteren Türk firmaları özellikle DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde inşaat, altyapı ve hastane projeleri yürütüyor.

29 Ocak 2023 Pazar 17:58
Türk firmaları Kerkük’ün yeniden imarında önemli rol oynuyor

Kerkük

Irak'ın Kerkük kentinde faaliyet gösteren Türk firmaları, kent merkezinde 400 yataklı hastane ve kentin güneyindeki DEAŞ’tan kurtarılan bölgelerde diyaliz merkezleri inşa ediyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Irak'ta kontrolü ele geçirdiği bölgeler arasında yer alan Kerkük'ün güneyindeki bir ilçe, onlarca kasaba ve yüzlerce köy 10 Temmuz 2017'de Irak ordusu tarafından kurtarıldı.

Teröristlerin işgali sırasında büyük yıkıma uğrayan ilçe ve köylerin yeniden imarına Türk şirketleri önemli katkıda bulunuyor.

Türk firmaları uzun yıllardır Kerkük'teki kalkınma çalışmaları kapsamında özellikle DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde inşaat, altyapı ve hastane projeleri yürütüyor.

Kerkük'ün en büyük hastanesi olacak

Kerkük Sağlık Müdürlüğü Onarım Denetleme Bölümü Başmühendisi Muvaffak Abdulcabbar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk firmaların Kerkük'ün merkezinde ve güneyde DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde toplam 3 hastanenin yapımına devam ettiğini söyledi.

Türk firmalarının çalışmalarından gayet memnun olduklarını vurgulayan Abdulcabbar, Bağdat Yolu semtinde 60 bin metrekare üzerinde kurulan 9 katlı ve 400 yatak kapasiteli hastanenin Kerkük'ün en büyük hastanesi olacağını belirtti.

Kent merkezindeki hastanenin temelinin 2011'de atıldığını, ancak DEAŞ olaylarının başlaması nedeniyle çalışmaların yıllarca durduğunu aktaran Abdulcabbar, hastane inşaatının Temmuz 2024'te tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

Abdulcabbar, ileride ek binalar yapılarak hastanenin yatak sayısını 600'e çıkarma olanağı bulunduğunu da kaydetti.

Türk firmaların yapımını üstlendiği güneydeki iki hastanenin ise diyaliz merkezi olarak hizmet vereceğini aktaran Iraklı yetkili, Nasır semtindeki hastanenin 63, Havice ilçesindeki sağlık merkezinin de 12 yataklı olacağını söyledi.

Türk şirketlerin Irak'ta başkent Bağdat ve güneydeki kentlerin yanı sıra Musul'da uzun yıllardır önemli projelere imza attığını belirten Abdulcabbar, "Türk firmalarına güveniyoruz. Özellikle köprü inşaatları, altyapı sistemleri, kanalizasyon, hastane ve okul inşaatlarının yanı sıra havalimanı projeleri de oldukça başarılı." ifadelerini kullandı.

"Sağlık sektöründe Türk firmalarıyla kaliteli iş yapılıyor"

Kerkük Sağlık Müdürü Nebil Boşnak da Irak Sağlık Bakanlığının Türk firmalarıyla önemli projeler yürüttüğünü söyledi.

"Sağlık sektöründe Türk firmalarıyla kaliteli iş yapılıyor." diyen Boşnak, Kerkük'te inşaatı yürütülen hastanelerin ilgili Türk firmalar tarafından son teknolojik cihazlarla donatıldığını belirtti.

Özellikle 400 yataklı modern hastanenin Kerküklülere sağlık anlamında büyük hizmet sunacağını vurgulayan Boşnak, "Artık vatandaşların yurt dışına giderek orada tedavi olmalarına gerek kalmayacak. Kentin bu hastanelere çok ihtiyacı vardı. En son 1980'de Kerkük'te 200 yataklı bir hastane inşa edilmişti." dedi.

Boşnak, Türk firmalarının Irak ve özellikle Kerkük'te daha fazla proje gerçekleştirmelerini istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KerkükTürk Firmaları
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