Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.317,48
ALTIN
1.159,44
DOLAR
18,98
STERLİN
23,09
EURO
20,32
Güngören Belediyesi 88 konutu ve 8 dükkanı satışa sundu
Güngören Belediyesi 88 konutu...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli...
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türk çayı ihracatı 2 ayda 3,2 milyon doları aştı

Türkiye'den ocak-şubat döneminde yapılan çay ihracatı yüzde 8 artarak 3 milyon 274 bin 872 dolara ulaştı.

14 Mart 2023 Salı 11:52
Türk çayı ihracatı 2 ayda 3,2 milyon doları aştı
Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, ülkeden 10 ayda 76 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldığını söyledi.

Gürdoğan, ocak-şubat 2023'te 661 ton çay ihraç edilerek, 3 milyon 274 bin 872 dolar gelir sağlandığını belirtti.

Geçen yılın aynı döneminde de çay ihracatından 3 milyon 40 bin 290 dolar kazanıldığını ifade eden Gürdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çay ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla değerde yüzde 8 arttı. Belçika, Birleşik Krallık ve KKTC en fazla çay dış satımı yapılan 3 ülke oldu. Belçika'ya bu dönem 1 milyon 149 bin 846, Birleşik Krallık'a 397 bin 463 ve KKTC'ye 368 bin 934 dolarlık çay ihraç edildi."

Gürdoğan, ihracat artışına paralel ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çekerek, bu dönem Suudi Arabistan, Cezayir, Danimarka, Moldova, Slovakya, Romanya, İtalya, Norveç, Gine, Kenya, Panama, Endonezya, Litvanya, Tayvan, Malezya ve Ruanda'ya da çay satıldığını aktardı.

Çay ihracatının yıla güzel başladığına dikkati çeken Gürdoğan, söz konusu ürün ihracatının artış trendini sürdüreceğine inandığını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk çayıIhracat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Togg'un satış fiyatı belli oldu
Togg'un satış fiyatı belli oldu
Konya Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
Konya Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
Kentsel dönüşüm için düşük faizli kredi desteği geliyor
Kentsel dönüşüm için düşük faizli kredi desteği geliyor
Hayvan yetiştiricileri ramazanda kırmızı ette arz sıkıntısı yaşanmayacağı görüşünde
Hayvan yetiştiricileri ramazanda kırmızı ette arz sıkıntısı yaşanmayacağı görüşünde
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Ticaret Bakanı Muş: Depremlerin ardından ekonomik faaliyetin hızla toparlanmasını bekliyoruz
Ticaret Bakanı Muş: Depremlerin ardından ekonomik faaliyetin hızla toparlanmasını bekliyoruz
ABD-Türkiye İş Forumu düzenlendi
ABD-Türkiye İş Forumu düzenlendi
Antakya künefesine AB tescili
Antakya künefesine AB tescili
Zonguldaklı balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
Zonguldaklı balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi