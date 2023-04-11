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Türk çayı ihraç edilen ülkelerdeki pazar payının artırılması hedefleniyor

Türkiye'den ocak-mart döneminde Belçika başta olmak üzere 94 ülke, özerk ve serbest bölgeye yapılan çay ihracatı yüzde 35 artarak 7,1 milyon dolara ulaştı.

11 Nisan 2023 Salı 15:39
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Türk çayı ihraç edilen ülkelerdeki pazar payının artırılması hedefleniyor
Trabzon

Yılın ilk çeyreğinde 94 ülke, özerk ve serbest bölgede alıcı bulan Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden çayda, pazarın geliştirilmesi planlanıyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-mart döneminde 1465 ton çay ihraç edilerek 7 milyon 107 bin 943 dolar gelir sağlandı.

Buna göre çay ihracatı, 1660 ton ürün karşılığı 5 milyon 271 bin 933 dolar kazanç elde edilen 2022'nin ilk 3 ayına göre miktarda yüzde 12 azalırken, değerde yüzde 35 arttı.

Bu dönem Belçika, ABD ve Birleşik Krallık başta olmak üzere 94 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldı.

Belçika'ya ihracat yüzde 215 arttı

Aynı dönemde Belçika'ya 666 ton çay ihraç edilerek, 2 milyon 669 bin 447 dolar gelir elde edildi.

Belçika'ya çay ihracatı, 227 ton karşılığı 847 bin 988 dolar kazanılan geçen yılın ilk çeyreğine oranla miktarda yüzde 193, değerde yüzde 215 arttı.

Belçika'yı 969 bin 444 dolarla ABD ile 611 bin 841 dolarla Birleşik Krallık takip etti.

Söz konusu dönemde ihracatı genişletmek için hedef pazarlardan Rusya Federasyonu'na 171 bin 976, Birleşik Arap Emirlikleri'ne de 33 bin 157 dolarlık çay ihraç edildi.

Türkiye'den geçen yılın aynı döneminden farklı Romanya, Cezayir, Meksika, İspanya, İtalya, Gine, Panama, Endonezya, Malezya, Tayvan, Portekiz, Gambia, Togo, Ruanda ve Mayotte'ye de çay satıldı.

"Dünyanın en kaliteli çayı, yetiştirme şartları açısından Türk çayı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, çay ihracatının özellikle Türk nüfusun yaşadığı Avrupa ülkelerinde tüketilmesine rağmen özellikle son yıllardaki turizm hareketine bağlı farklı ülkelere de yoğunlaştığını söyledi.

Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin Türk çayı tadına alıştıklarını aktaran Gürdoğan, Orta Doğu'ya yönelik ihracatın geliştiğini belirtti.

Gürdoğan, dünyanın en kaliteli çayının yetiştirme şartları açısından Türk çayı olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk çayında ülke çeşitliliğinin artırılması için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda da hazırlamış olduğumuz UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) projesiyle çay ihracatımızın sürdürülebilirliğini artırmayı planlıyoruz. O nedenle de önde gelen çay tüketimi yapılan pazarlara firmalarımızı yönlendirerek gerek fuar katılımı ve gerekse ticaret heyeti programları ile çay ihracatımızda ülke çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz."

Hedef pazarlara ağırlık vereceklerini kaydeden Gürdoğan, "En çok çay ithal eden ABD, Rusya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri, ihracatımızı genişletmek için hedef aldığımız ülkeler olarak belirlenmiştir." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkçayıÇayihracatı
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