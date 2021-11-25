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Türk çayı Azerbaycan pazarında

25 Kasım 2021 Perşembe 15:51
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Türk çayı Azerbaycan pazarında

RİZE - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), Azerbaycan'daki market zinciri ile kuru çay satışı konusunda anlaşma sağladı. Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Türk çayını Azerbaycanlı kardeşlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yurt içi ve yurt dışında kuru çay satışlarının artırılmasına yönelik yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Alim, "Dünyada üzerine kar yağan ve bu sayede diğer ülkelerde olduğu gibi haşere mücadelesi gerektirmeyen kimyasal kalıntılardan uzak en doğal ve sağlıklı çayın dünya çapında tüketilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Ürettiğimiz doğal ve sağlıklı çay çeşitlerini dünya pazarlarına ulaştırmak adına Dubai, Rusya ve Almanya’daki fuarlarda tüketicilere ulaştık. Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında farklı ülkelerle bağlantılar gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız kapsamında dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da bin dolayında şubesi bulunan bir market zinciri ile kuru çay satışı konusunda anlaşma sağladık. Türk çayını Azerbaycanlı kardeşlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Türk çayının yurt dışı pazarlarında hak ettiği yere gelebilmesi için çaba harcadıklarını kaydeden Yusuf Ziya Alim, "Çaykur olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında ürettiğimiz çaylarımızı tüketicilerle buluşturarak kuru çay satış ağımızı genişletiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız hız kesmeden sürecek" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çay İşletmeleri Genel MüdürlüğüTürk çayı
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