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Turist sayısındaki artış otelcileri 'peşin satışa' yönlendirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki oteller, Avrupalı turist sayısındaki artış nedeniyle oda satışlarında vade yerine peşin çalışmaya başladı.

Turist sayısındaki artış otelcileri 'peşin satışa' yönlendirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki oteller, Avrupalı turist sayısındaki artış nedeniyle oda satışlarında vade yerine peşin çalışmaya başladı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:15
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Turist sayısındaki artış otelcileri 'peşin satışa' yönlendirdi

MUĞLA - Avrupalı turistin yoğun ilgisi tatil cenneti Marmaris'teki otelleri oda satışında peşin çalışmaya yöneltti.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konaklama hizmetinin karşılığını peşin alamayan otelcilerin çok sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Avrupa'dan gelen turist sayısındaki artış nedeniyle otelcilerin oda bedellerini peşin almaya başladığını belirten Bülbüloğlu, "Kitle turizmi yaptığınız bir yerde doğal olan parasının peşin alınmasıdır. Otelcinin çok canı yandı peşin almadığında. Turizmin zor olduğu günlerde otelciler taşın altına elini koydu ve vadeli çalıştı. Turizmdeki artışla birlikte rezervasyon yerine odanın peşin satılması doğal. Vade olmaksızın peşin çalışmasının doğal karşılanması lazım. Olması gereken olmaya başladı otelci açısından." dedi.

Roller değişti

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, Avrupa pazarındaki yükselişle birlikte konaklama bedellerinin arttığını ve işletmelerin rezervasyon almayıp odayı peşin satmaya yöneldiğini dile getirdi.

Turizmdeki hareketliliğin rolleri değiştirdiğine dikkati çeken Esin, "Eskiden acenteciler otelcilere oda ve fiyat konusunda istediğini yaptırırdı. Şimdi tersine döndü. Otelci istediği oda ve fiyatı veriyor acentelere. Otelciler artık birçok acenteden peşin istiyor. Bunda özellikle Avrupa pazarındaki satışlar önemli etken." diye konuştu. 

Oda bulamayan otel kiralıyor

TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Üyesi ve İbu Acente Müdürü Özhan Berkoğulları, otellerin birkaç acente haricinde rezervasyon yapmadığını, direkt odayı sattığını söyledi.

Berkoğulları, "Hiçbir şekilde rezervasyon yok. Odayı peşin verip alıyorsunuz. Oteller garanti satışa yönelmiş durumda. Avrupalı turistler uzun vadeli ve yüksek sezonda geldiği için Orta Doğu ile çalışan acenteler oda bulmakta zorlanıyor, bunun için otel kiralamaya yöneldiler. Biz de otel kiraladık." dedi.

"Sistem normale döndü"

Beş yıldızlı bir otelin müdürü olan Fahri Tan da turist sayısındaki artışın konaklama sektörünü normal şartlarına getirdiğini söyledi.

Otelcilerin, müşteri sıkıntısı olduğu dönemlerde peşin ödemeyi askıya aldığını belirten Tan, "Otelini doldurmak, zarar ihtimalini ortadan kaldırmak için vadeli satışlar yapıldı. Avrupa pazarında kurumsal ödemeyle ilgili problem yok. Diğer operatörler rezervasyon yerine odayı satın almak zorunda. Turizmdeki artış sistemi normale döndürüyor. Olması gereken bu." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Turist SayısıPeşin Satış
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