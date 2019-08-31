Turhan’dan İstanbul-İzmir otoyolu açıklaması

YOZGAT (DHA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "İstanbul-İzmir otobanı bildiğiniz gibi 5 Ağustos tarihinde Kurban Bayramı öncesinde hizmete açıldı. Son rakamlar 2,5 milyona yakın araç bu yolu kullandı, bu önemli bir rakam" dedi.

Bakan Turhan, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi şantiyesinde inceleme yaptı. Turhan, daha sonra Sorgun ilçesine geçerek, ray serim çalışmalarını inceledi. Burada açıklama yapan Bakan Turhan, "Artık bu projede ray döşeme işi hızlandı. Yerköy ve Sivas arasında yaklaşık 100 kilometreyi buldu. Yerköy-Kırıkkale arasında ise ray döşeme çalışmalarını başlattık. 8 kilometrelik bir kesim de orada tamamlandı. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde yürüyecek. 404 kilometrelik Ankara-Sivas YHT hattı, yaklaşık 66 kilometre uzunluğunda 46 tünel yapısı barındırıyor. 27,5 kilometre uzunluğunda 53 adet viyadük var. 611 adet köprü ve menfez yapısı, 217 adet de alt ve üst geçit bu projenin bünyesinde inşa edildi. Toplam sanat yapısı sayısı 930 adet. Bu projede 100 milyon metreküp kazı yapıldı. 30 milyon metreküp de dolgu imalatı gerçekleşti" diye konuştu.

TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLAYACAK

YHT projesinde, alt yapı çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını aktaran Turhan, "Viyadük ve tünellerimizde çalışmalarımız devam ediyor, önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak. Bu yılsonuna yakın inşallah bu hat üzerinde test sürüşlerine başlamış olacağız. Daha sonra da etap etap bu hattı trafiğe açmayı planlıyoruz. Tabii YHT hizmeti AK Parti iktidarı döneminde milletimize verilmiş olan önemli bir hizmet. Avrupa'da 6, dünyadaki 8 ülkeden birisiyiz. Daha önceki yıllarda Ankara-İstanbul hattını ve Ankara-Konya hattını YHT hizmetiyle buluşturduk. Şimdi de Ankara'mızı Doğu Anadolu'daki şehirlerimize yakınlaştıracak YHT hizmetini vermek için burada tüm işçilerimiz, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, herkes azimle gayretle çalışıyor" şeklinde konuştu.

'İSTANBUL-İZMİR OTOBANINI 2,5 MİLYON ARAÇ KULLANDI'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Turhan, İstanbul- İzmir Otoyolunu kullanan araç sayısının sorulması üzerine, "İstanbul-İzmir otobanı bildiğiniz gibi 5 Ağustos tarihinde Kurban Bayramı öncesinde hizmete açıldı. Daha önceki yıllarda açılmış olan kesimleri vardı. Şimdi tam olarak hizmet veriyor. Tabii son rakamlar 2,5 milyona yakın araç bu yolu kullandı, bu önemli bir rakam. Bu rakam o güzergahta seyreden insanlara önemli de bir rahatlık sağladı. Ulaşım konforu sağladı. Trafik güvenliği ile seyahat etme imkanı sağladı. Hepsinden önemlisi de zaman tasarrufu sağladı" diye konuştu.

'SIRADA ANKARA-NİĞDE, İZMİR-ÇANDARLI VAR'

Bakan Turhan, daha önce İstanbul-İzmir arasındaki kara yolu güzergahının yoğun bir trafiğe maruz kaldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir gibi bu projenin içinden geçtiği ülkemizin gelişmiş olan illeri, giderek artan bir trafiğe de maruz kalıyor. Mevcut güzergahta özellikle İstanbul-Bursa, Bursa-Balıkesir arasında İzmir- Manisa arasında mevcut kara yolu kapasitesini doldurmuştu ve ulaşım hizmet seviyesi giderek düşüyordu. Biz öncelik sırasına göre önce Gebze-Yalova arasını, daha sonra Yalova- Orhangazi arasını daha sonra da İzmir-Turgutlu, Manisa-Saruhanlı arasını bu yılın başında açmıştık. Bursa doğu kavşağı ile Saruhanlı kavşağı arasındaki kesimi de trafiğe açarak bir proje bütünlüğü içerisinde sürekli akım koşullarını sağlayacak şekilde ulaşım hizmeti vermeye başladık, darısı diğer projelerin başına. Hedefimiz önümüzde Ankara-Niğde var, İzmir-Çandarlı otoyolları var, bunları da önümüzdeki aylarda hizmete açmış olacağız."