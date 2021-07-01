TÜMKİAD DÜNYAYA AÇILIYOR

İSTANBUL

Almina Besra BABAR

TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, başarılarıyla sıkça isminden söz ettirmeye devam ediyor. Tanrıkulu,21 ilde başkalığı bulunan TÜMKİAD’ı Türkiye’nin saygın STK’ları arasına sokacaklarını söyledi.

TÜMKİAD’ı yurt içi ve yurt dışında zirveye taşımak için bir belediye başkanı gibi çalışan Nihat Tanrıkulu,81 ilde başkanlıklarını açmak için kolları sıvadı. İstanbul Ticaret odası’nda 10 temsilcilerinin bulunduğunu dile getiren Başkan Nihat Tanrıkulu, ’Dünyanın birçok ülkesinde de temsilcilikler açmak için girişimlerimiz sürüyor. Hedefimiz STK gücünü Türkiye’ye kazandırmak. Bunu da başaracağız. 2 dudağıyla devletine zarar veren değil, vatanını ,devletinin uğruna kanını dökecek, vatanı ve bayrağı için yeri gelince canını verecek, cepheden kaçan, ülkesinden kaçan değil, tüm zorluklara karşı ülkesinde olacak insanlar saflarımızda yer alacak. Ülkemizin yeni yüzlere, isimlere ihtiyacı var’ dedi.