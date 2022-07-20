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TÜMKİAD DÜNYAYA AÇILIYOR

Türk Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) 36’ncı şubesini bini aşkın konvoy ile Kars’ta açmaya hazırlanıyor.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 19:51
TÜMKİAD DÜNYAYA AÇILIYOR

Gecesini gündüzüne katarak çalışan TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, başarıdan başarıya koşuyor. Tek hedeflerinin Türkiye’nin dört bir yanına şubeler açmak olduğunu söyleyen Tanrıkulu,’ Kars İl Başkanlığımızın açılışı ile birlikte Türkiye’nin STK’sı olduğumuzu bir kez daha haykırmış olacağız. Biz eminiz. Bizim ülkümüz güç değil. Bizim ülkümüz inancımız, vatan ve millete olan bağımız. Bu yüzden büyük sanayici peşinde değil, büyük ideal peşindeyiz. Çünkü biz tüm büyük sanılanların değerini yitirdiği günün kahramanlarıyız. Biz acı söyleyeniz. Yüreğini zor ile kor etmiş Anadolu’nun yiğitleriyiz. Bizi ne zaman ararsanız şatafatlı salonlarda değil, millete giden zorlu yollarda, sahada bulabilirsiniz. Var elbet eksiklerimiz. Var aramızda yanlış belki ama. Çok şükür, eksiğimiz yürekte değil. İnançta değil. Yanlışlar korumamız altında değil. Bu yüzden eksilerden eksilecek ve bir avuç doğru ile hedefe yürümeye devam edeceğiz. İşte şimdi. 23 Temmuz’da Kars’ta olacağız’dedi.

ÜMKİAD 8 ÜLKEYE TEMSİLCİLİK VERDİ

TÜMKİAD’ın yurt dışına da açıldığını ve 8 ayrı ülkeye temsilcilk verdiğini dile getiren başkan Tanrıkulu,’TÜMKİAD,Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olacak. Türk dili dünyada kullanılacak dil olacak’diye konuştu.

Almina Besra BABAR

Önce Vatan Gazetesi

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TÜMKİAD DÜNYAYA AÇILIYORAlmina Besra BABARönce Vatan
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