TÜLİN TEZER, TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği’nin (NİLSİAD) öncülüğünde, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) işbirliğiyle düzenlenen Değerler Buluşuyor Tecrübe Konuşuyor söyleşilerinin konuğu, SEGER Ses ve Elektrikli Gereçler A.Ş. Genel Müdürü Tülin Tezer oldu. Renault'tan, Tesla'ya, Ford'a dünya devi otomobil, kamyon, iş makinası markalarına korna üreten Seger'in Genel Müdürü olan Tülin Tezer hem başarı hikâyesini anlattı hem de girişimci adaylarına tecrübeleri ile cesaret verdi. Programın açılışında, NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı ve NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras ile NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez selamlama mesajlarını pandemi sebebiyle video yoluyla iletti. NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı ve NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aras, Tülin Hanım gibi bilgi birikimleri üst düzey olan iş insanlarının tecrübelerini bu organizasyonumuzla genç nesle aktarması çok anlamlı derken, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Gülmezde, Erkek egemen bir sektörde başarılarıyla üst düzey bir yöneticilik yapan Tülin Hanım, aldığı ödüller ve başarılarla da bunu kanıtlıyor ifadelerini kullandı. Özel bir televizyon kanalında yayınlanan söyleşide, Tülin Tezer, Gazeteci Elif Sezgin’in sorularını yanıtladı. Seger’den bahseden Tezer, Türkiye’de kendi sektörümüzde lider konumdayız. Ürünlerimizi pazarlayan 14 tane distribütör firma var. Bursa dışında 2004 yılından beri de Çin’de üretim yapıyoruz. Çin’den ve Türkiye’den 70 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 50 farklı ülkede tescilli bir marka olan Seger, kendi alanında global bir Türk markası. Bursa’da 200’e yakın kişi çalışıyor. Bursa’daki fabrikamızda 9 milyon, Çin’de de 6 milyon olmak üzere yıllık toplam 15 milyon adetlik üretim kapasitemiz var diye konuştu. Kadın mühendis olarak iş bulmakta zorlandım.

Üniversiteden mezun olduğundan kadın mühendis olarak iş bulma konusunda zorluk çektiğini ifade eden Tezer, “1989 yılında Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra uzun bir dönem iş aradım. O dönemde firmalar kadın çalışana çok fazla açık değildi. Sonra Seger’in ilanını gördüm ve başvurdum. Kabul edildim ve kalite departmanında 1990 yılında işe başladım. 10 yıl boyunca bu departmanda çalıştıktan sonra mühendislik departmanına geçtim. Burada değişik pozisyonlarda 7 yıl çalıştım. 2008 yılında da Genel Müdür olarak atandım ve o yıldan bu yana bu görevimi sürdürüyorum dedi. İşin kadını erkeği yoktur diyen Tezer, Bu kalıpları yıkmalıyız. Çocukluğumuzdan beri erkek mesleği, kadın mesleği gibi sınıflandırmalar yapılıyor. Bu önyargılarla büyümüşüz. Özellikle otomotiv sektöründe çok fazla kadın rol model olmaması bu önyargıların kırılmasını zorlaştırıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla ve başarılı rol modellerle bu durumun yavaş yavaş kırılacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Kadın çalışanlara sahip olmak şirketlere fayda sağlıyor. Kadın çalışanlara sahip olmak şirketlere fayda sağlıyor diyen Tezer sözlerini şöyle sürdürdü: Kadının da erkeğin de bakış açıları çok farklıdır. Dolayısıyla iş hayatında bir arada olmaları büyük bir değer. Farklılar zenginlikleri doğuruyor. Kadınların üst pozisyonlarda görev alması firmanın prestiji açısından da çok önemli, markaya değer katıyor. Bu şirketler daha akılda kalıcı oluyorlar. Ben iş hayatımda bunun çok fazla örneğini gördüm. Kadınları otomotiv sektörüne çekmek için sektörün iyi tanıtılması gerekiyor. Sektör gelişime açık, disiplinli ve fırsatlar barındırıyor. Sektör içerisindeki rol modelleri kadınlarla daha çok buluşturmak ve onlara cesaret vermek gerekiyor. Ayrıca firmalardaki erkek yöneticilere de büyük görevler düşüyor. İşe alımlarda cinsiyet odaklı değil yetkinlik odaklı bakmaları gerekiyor. 2020 yılının pandeminin gölgesinde geçtiğini ifade eden Tezer, Pandemi hepimiz için önemli farkındalıklar oluşturdu. Herkes gibi başlarda biz de zorlandık ama çabuk toparlandık. İnsan ve sağlık odaklı davranarak üretimlerimizi sürdürdük. Hep düşündüğümüz ama bir türlü hayata geçiremediğimiz uzaktan çalışma modelini uygulamaya başladık. Umarım önümüzdeki süreçte daha güzel ve rahat çalışma ortamlarını yakalayabiliriz dedi. Seger’in yeni hedefleri. Seger markasının gelecek hedeflerine de değinen Tezer, sözlerini şöyle noktaladı: Otomotiv sektörü büyük bir dönüşüm içerisinde. Elektrikli araçlar, otonom sürüş teknolojileri daha fazla hayatımıza giriyor. Bu değişim ve dönüşüm bizleri de yeni fikirlere itiyor. Biz bu dönüşümün içerisinde olmak istiyoruz. Yeni teknolojilere daha fazla adapte olmak istiyor, bu teknolojilerde kullanılan yeni ürünler üretmek istiyoruz. Bu anlamda firma bünyemizdeki Ar-Ge departmanımızda önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok daha teknolojik ürünler üreten bir firma olmak istiyoruz. Bunun yanı sıra 40 yıldır sektörde önemli bir isim olan Seger markasını korna haricinde değişik ve farklı ürünlerle zenginleştirmek istiyoruz. Korna dışında Seger markası ile ampul ve aydınlatma ürünleri üretmeye başladık. Yeni ürün gruplarının da arayışı içerisindeyiz. SEGER Ses ve Elektrikli Gereçler A.Ş. Genel Müdürü Tülin Tezer,konuk olduğu programın son bölümünde,MaysanMando Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül, Kalder Bursa Şube Başkanı Emin Direkçi, İletişim Ofisi Halkla İlişkiler Ajansı Ortağı Nigar Kalyoncu ve Seger Ses ve Elektrikli Gereçler A.Ş. Kalite Müdürü Mine Tuna’dan gelen soruları da cevapladı. Program, NOSAB ve NİLSİAD tarafından Tülin Tezer adına dikilen fidanın sertifikasının kendisine verilmesiyle sona erdi.