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Tüketici kredi vadeleri 60 aya uzatıldı

Tüketici kredilerinde vadeler 60 aya kadar uzatıldı

Tüketici kredi vadeleri 60 aya uzatıldı

Tüketici kredilerinde vadeler 60 aya kadar uzatıldı

26 Şubat 2019 Salı 10:22
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Tüketici kredi vadeleri 60 aya uzatıldı

İstanbul, (DHA) 

Tüketici kredileri ile fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ve daha önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin yapılandırmalarında vadeler en çok 60 ay olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelikle yapılan düzenlemeyle, fatura değeri 120 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ay olarak düzenlenirken, mobil telefon alım kredilerinin vadelerinde değişiklik yapılmadı.  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğinde şöyle denildi:

"Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır."

Aynı yönetmeliğe eklenen geçici maddede de, "Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir" denildi.

Bu düzenlemeler finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin bu kapsamda kullandırdığı krediler için de geçerli olacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tüketici KrediKredi Vadeleri
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