Tüketici güven endeksi Ağustos’ta 58.3'e yükseldi

İSTANBUL - Türkiye İstatistik Kurumu (TİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜİK verilerine göre;

- Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 1.1 artışla, Temmuz ayındaki 77 düzeyinden Ağustos’ta 77.8 düzeyine yükseldi.

- Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 1.2 artışla Temmuz ayındaki 73.4 düzeyinden Ağustos’ta 74.3 düzeyine yükseldi.

- İşsiz sayısı beklentisi endeksi yüzde 4.8 artışla Temmuz ayındaki 55.6 düzeyinden, Ağustos’ta 58.3 düzeyine yükseldi.

- Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 13.1 artışla Temmuz ayındaki 20 düzeyinden Ağustos’ta 22.7 düzeyine yükseldi.