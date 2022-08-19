Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.021,23
ALTIN
1.019,01
DOLAR
18,11
STERLİN
21,46
EURO
18,22
Ege Üniversitesi 63 Öğretim Üyesi alıyor
Ege Üniversitesi 63 Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi 16 Öğretim...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 408 Öğretim Üyesi alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 408...
Şırnak Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor
Şırnak Üniversitesi 4 Öğretim...
Dokuz Eylül Üniversitesi 8 Öğretim Görevlisi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 8...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TÜİK: Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 7,8 azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022'nin 2'nci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Yılın 2'nci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 7,8 azaldı, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 20,1 arttı.

19 Ağustos 2022 Cuma 10:57
TÜİK: Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 7,8 azaldı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,5, daire sayısı yüzde 15,3, yüzölçümü yüzde 7,8 azaldı. Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 29,3 milyon metrekare olurken; bunun 15,6 milyon metrekaresi konut, 8,4 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,3 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,3 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,9 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ ARTTI

Belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 22,6, daire sayısı yüzde 22,5 ve yüzölçümü yüzde 20,1 arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 29,2 milyon metrekare olurken; bunun 16,8 milyon metrekaresi konut, 6,2 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,2 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 21,7 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,4 milyon metrekare ile 1 daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TüikYapıRuhsat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Elektrik borcu olan üreticilere 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı getirildi"
"Elektrik borcu olan üreticilere 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı getirildi"
ABD ve Çin’deki pamuk krizi Adana’ya yaradı; ekim alanları yüzde 30 arttı
ABD ve Çin’deki pamuk krizi Adana’ya yaradı; ekim alanları yüzde 30 arttı
Şırnak’ta, TIR parkındaki güneş enerji santrali ile 4 milyon TL gelir
Şırnak’ta, TIR parkındaki güneş enerji santrali ile 4 milyon TL gelir
Bakan Karaismailoğlu: Lokomotif üretiminde dışa bağımlılığa son vereceğiz
Bakan Karaismailoğlu: Lokomotif üretiminde dışa bağımlılığa son vereceğiz
Muğla'dan balık ihracatında 7 ayda 463 milyon dolarlık gelir elde edildi
Muğla'dan balık ihracatında 7 ayda 463 milyon dolarlık gelir elde edildi
Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 13'e indirdi
Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 13'e indirdi
THY ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nden sağlık ihracatı iş birliği
THY ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nden sağlık ihracatı iş birliği
Bakan Nebati: Tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz
Bakan Nebati: Tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz
Fındıkta 2 milyar dolarlık ihracat hedefi
Fındıkta 2 milyar dolarlık ihracat hedefi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول