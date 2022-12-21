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TÜİK: Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı

21 Aralık 2022 Çarşamba 14:59
TÜİK: Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyat endeksinin ekimde, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 134,76, eylül ayına oranla ise yüzde 2,68 arttığını duyurdu. 

TÜİK, Ekim 2022'ye ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyat endeksinde, önceki aya göre yüzde 2,68, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 97, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134,76 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 105,81 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre; tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,34, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,43 artış yaşandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 100,96, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 140,04 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 38,42 ile veteriner harcamaları ve yüzde 63,76 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 196,89 ile enerji ve yağlar ve yüzde 192,52 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 0,39 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,67 ile makine bakım masrafları oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,79 ile malzemeler ve yüzde 4,11 ile enerji ve yağlar oldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TüikTarımsal Girdi Fiyat Endeksi
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