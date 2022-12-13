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TÜİK: Sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin yıllık yüzde 2,5; aylık yüzde 2,4 arttığını açıkladı.

13 Aralık 2022 Salı 11:40
TÜİK: Sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı

TÜİK, Ekim 2022'ye ilişkin sanayi üretim endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 'madencilik ve taş ocakçılığı' sektörü endeksi yüzde 7,4 azaldı, 'imalat sanayi' sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı ve 'elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı' sektörü endeksi yüzde 4,8 azaldı. Sanayi üretimi eylül ayına oranla yüzde 2,4 artarken, 'madencilik ve taş ocakçılığı' sektörü endeksi yüzde 7,8 ve 'imalat sanayi' sektörü endeksi yüzde 2,5 arttı. 'Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı' sektörü endeksi yüzde 2,1 azaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TüikSanayiüretimEkim 2022
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