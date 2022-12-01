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TÜİK: Kültür harcamaları 31,8 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılında kültür harcamalarının önceki yıla oranla yüzde 31,8 artarak 79 milyar 530 milyon 334 bin TL olduğunu duyurdu.

01 Aralık 2022 Perşembe 11:02
TÜİK: Kültür harcamaları 31,8 arttı

TÜİK, 2021 yılı kültür ekonomisi ve kültürel istihdam istatistiklerini açıkladı. Buna göre; kültür harcamaları 2020 yılına göre yüzde 31,8 artarak 79 milyar 530 milyon 334 bin TL oldu. Kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2021'de yüzde 1,1 olarak gerçekleşti. 2021 yılında toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 52,4 oldu. Genel devlet kültür harcamaları önceki yıla göre yüzde 25,1 artarak 41 milyar 698 milyon 592 bin TL olurken, harcamaların yüzde 72,2'si merkezi devlet bütçesinden gerçekleşti. Genel devlet kültür harcamalarında en yüksek pay yüzde 17,8 ile mimarlık alanında oldu. Hane halklarının 2021 yılında gerçekleştirdiği kültür harcamalarında; televizyon ve ekipmanı masrafları yüzde 20,5, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler yüzde 15,7 ve veri işlem ekipmanları yüzde 15,5 paya sahip oldu.

KÜLTÜREL SEKTÖRLERDEKİ GİRİŞİMLERİN CİROSU ARTTI

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin cirosu yüzde 61,4 artarak 145 milyar 186 milyon 559 bin TL, katma değeri yüzde 64,1 artarak 27 milyar 846 milyon 992 bin TL oldu. Katma değerin yüzde 20,9'u kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, yüzde 13,3'ü sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ve yüzde 12,3'ü mücevher ve benzeri eşyaların imalatı alanında faaliyet gösteren girişimler tarafından üretildi.

Kültürel mal ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 110,6 artarak 87 milyar 36 milyon 925 bin TL olurken kültürel mal ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 29,8 artarak 37 milyar 817 milyon 263 bin TL oldu. Kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı 2021 yılında yüzde 4,3 olurken kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı yüzde 1,6 oldu.

KÜLTÜREL İSTİHDAM YÜZDE 8,4 ARTTI

Kültürel istihdam, önceki yıla göre yüzde 8,4 artarak 642 bin kişi oldu. Kültürel istihdamda olanların yüzde 63,1'i, 30-54 yaş grubunda, yüzde 28,8'i 15-29 yaş grubunda, yüzde 7,9'u ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı. Kültürel istihdamda olanların yüzde 40,2'sini yükseköğretim mezunları, yüzde 36,4'ünü lise altı eğitimliler, yüzde 23,4'ünü ise lise ve dengi meslek okulu mezunu olanlar oluşturdu. Kültürel istihdamda olanların, yüzde 60,4'ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken; yüzde 39,6'sı işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştı. Kültürel istihdamda olanların yüzde 74,1'i tam zamanlı, yüzde 25,9'u yarı zamanlı çalıştı. Kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 38,7 saat oldu.

Kültürel istihdamın yüzde 89,3'ünü kültürel meslek alanlarında yüzde 10,6'sını ise kültürel olmayan meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel istihdamda olanların yüzde 40'ını el sanatları çalışanları, yüzde 19,9'unu mimar, planlamacı ve tasarımcılar, yüzde 8,4'ünü sanat ve kültürle ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları, yüzde 7,9'unu ise yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları oluşturdu.

Kültürel istihdamın yüzde 27,9'unu kültürel faaliyet alanlarında, yüzde 72'sini ise kültürel olmayan faaliyet alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel faaliyet alanlarına göre mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı yüzde 10,7, yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların payı yüzde 4,2, programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetlerinde çalışanların payı ise yüzde 4 oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TüikHarcamaParaKültür Harcamaları
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