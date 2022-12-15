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TÜİK: Konut satış sayısı kasımda azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı konut satış sayısının geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 34,1 azalarak 117 bin 806 olduğunu duyurdu.

15 Aralık 2022 Perşembe 11:14
TÜİK: Konut satış sayısı kasımda azaldı

TÜİK, Kasım 2022'ye ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 azalarak 117 bin 806 oldu. Konut satışlarında İstanbul, 19 bin 687 konut satışı ve yüzde 16,7 oran ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 367 konut satışı ve yüzde 8 pay ile Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve yüzde 6,7 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 34 konut ile Hakkari, 47 konut ile Ardahan ve 58 konut ile Bayburt oldu. Konut satışları, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 1 milyon 277 bin 659 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,7 azalış göstererek 16 bin 655 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,1 olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 258 bin 524 oldu. Kasım ayındaki ipotekli satışların 5 bin 133'ü, ocak-kasım dönemindeki ipotekli satışların ise 70 bin 170'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer konut satışları, bir önceki yılın kasım ayına göre yüzde 27,5 azalarak 101 bin 151 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,9 olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artışla 1 milyon 19 bin 135 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI AZALDI

Kasım ayında ilk el konut satış sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 azalarak 37 bin 380 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,7 oldu. İlk el konut satışları ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalışla 382 bin 190 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,7 azalış göstererek 80 bin 426 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,3 oldu. İkinci el konut satışları ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artışla 895 bin 469 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 azalarak 6 bin 83 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 616 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 1733 konut satışı ile İstanbul ve 567 konut satışı ile Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları, ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarak 61 bin 104 oldu. Kasım ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 2 bin 575 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 510 konut ile İran, 331 konut ile Irak ve 277 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TüikKonutSatış
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