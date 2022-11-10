TÜİK: İşsizlik oranı eylülde arttı

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylülde işsizlik oranının, önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu.



TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2022 Eylül'ünde bir önceki aya göre 120 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8, kadınlarda yüzde 12,8 olarak değerlendirildi. İstihdam edilenlerin sayısı, önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 30 milyon 867 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 47,6 oldu. İstihdam oranı, erkeklerde yüzde 65, kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.



İŞ GÜCÜNDE ARTIŞ



İş gücü, ağustos ayına göre 67 bin kişi artarak 34 milyon 349 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda yüzde 35 oldu.



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile yüzde 19,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 16,5, kadınlarda yüzde 25,4 olarak tahmin edildi.



HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 44 SAAT



İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, değişim göstermeyerek 44 saat olarak gerçekleşti.



Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 20,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14 olurken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.