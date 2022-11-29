TÜİK: İhracat yüzde 3, ithalat yüzde 31,4 arttı

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat ise yüzde 31,4 artarak 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat, 2022 Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak 209 milyar 394 milyon dolar, ithalat ise yüzde 39,4 artarak 300 milyar 443 milyon dolar oldu. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ekim ayında yüzde 1 artarak 19 milyar 568 milyon dolardan 19 milyar 766 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 12,8 artarak 16 milyar 527 milyon dolardan 18 milyar 637 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası da ekim ayında 1 milyar 129 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 6,4 artarak 38 milyar 402 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 106,1 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 421,7 ARTTI

Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 421,7 artarak 1 milyar 509 milyon dolardan 7 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ekim ayında yüzde 93,2 iken; 2022 Ekim ayında yüzde 73'e geriledi. Ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 168,3 artarak 33 milyar 933 milyon dolardan 91 milyar 49 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Ekim döneminde yüzde 84,3 iken; 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,7'ye geriledi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta; ekim ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu. Ocak-ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre; ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 688 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 418 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 308 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 146 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 107 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,3'ünü oluşturdu.

İthalatta ise ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Ekim ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 989 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 850 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 384 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 963 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 215 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 45,9'unu oluşturdu.