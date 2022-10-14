Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.628,06
ALTIN
996,47
DOLAR
18,59
STERLİN
21,04
EURO
18,17
İstanbul Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel alıyor
İstanbul Teknik Üniversitesi 5...
DMO Müfettiş Yardımcısı alacak
DMO Müfettiş Yardımcısı alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi 2...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TÜİK: Eylülde 113 bin 402 konut satıldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında 113 bin 402 konut satışı gerçekleştirildiğini duyurdu.

14 Ekim 2022 Cuma 11:14
TÜİK: Eylülde 113 bin 402 konut satıldı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; konut satışları geçen yılın eylül ayına göre, yüzde 22,9 azalarak 113 bin 402 oldu. İstanbul 19 bin 89 konut satışı ve yüzde 16,8 oran ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 8 bin 812 konut satışı ve yüzde 7,8 pay ile Ankara, 6 bin 338 konut satışı ve yüzde 5,6 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konutla Hakkari, 49 konutla Ardahan ve 98 konutla Gümüşhane oldu. Konut satışları, geçen yılın ocak-eylül dönemine göre ise yüzde 11,4 artarak 1 milyon 57 bin 193 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI AZALDI

İpotekli konut satışları, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 43 azalışla 16 bin 970 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı, yüzde 15 olarak kaydedildi. Geçen yılın ocak-eylül dönemine göre ipotekli konut satışları yüzde 25,7 artarak 228 bin 601 oldu. Eylülde ipotekli satışların 5 bin 429'u, ocak-eylül döneminde ise ipotekli satışların 60 bin 777'si ilk el satış olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 17,8 azalıp 96 bin 432 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85 olarak belirlendi. Diğer konut satışları, geçen yılın ocak-eylül dönemine göre ise yüzde 8 artışla 828 bin 592 oldu. İlk el konut satış sayısı, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 18,2 azalarak 35 bin 954 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,7 oldu. İlk el konut satışları geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 8,7 artışla 312 bin 118 oldu. İkinci el konut satışları, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 24,9 azalışla 77 bin 448 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı, yüzde 68,3 oldu. İkinci el konut satışları, geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 12,6 artışla 745 bin 75 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA DÜŞÜŞ

Yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 23,8 azalarak 5 bin 49 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1795 konut satışıyla İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 1585 konut satışıyla Antalya ve 335 konut satışıyla Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın ocak-eylül dönemine göre ise yüzde 32,5 artarak 49 bin 644 oldu. Eylül ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 1196 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 592 konutla İran, 433 konutla Irak vatandaşları izledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TüikKonutSatış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın çiftçilere 10 milyar TL'lik destek
Kadın çiftçilere 10 milyar TL'lik destek
Batı Akdeniz ihracatında 2 milyar dolar sevinci
Batı Akdeniz ihracatında 2 milyar dolar sevinci
Bakan Bilgin: EYT'de sona yaklaştık
Bakan Bilgin: EYT'de sona yaklaştık
'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir, ihraç da edebilir'
'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir, ihraç da edebilir'
Aydın'da sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
Aydın'da sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
Bakan Varank: Türkiye, Avrupa'nın en teknolojik gemilerini yapan tersanelere sahip
Bakan Varank: Türkiye, Avrupa'nın en teknolojik gemilerini yapan tersanelere sahip
Otomotiv yan sanayi dijitalleşerek güçleniyor
Otomotiv yan sanayi dijitalleşerek güçleniyor
TÜİK: Sanayi üretimi yıllık yüzde 1 arttı
TÜİK: Sanayi üretimi yıllık yüzde 1 arttı
Bakan Kirişci: Tahıl koridoru ile buğdayın tonu 330 dolarlara geriledi
Bakan Kirişci: Tahıl koridoru ile buğdayın tonu 330 dolarlara geriledi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول