Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.111,54
ALTIN
970,56
DOLAR
18,62
STERLİN
21,04
EURO
18,22
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt ve servis istasyonu alanını ihaleyle satacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt...
Selçuklu Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Selçuklu Belediyesi'nden arsa satış...
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 30 Öğretim Üyesi alacak
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 30...
Ege Üniversitesi 113 Öğretim Üyesi alacak
Ege Üniversitesi 113 Öğretim...
Metro hattındaki ticari alanlar kiraya verilecek
Metro hattındaki ticari alanlar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,54 arttığını; yıllık enflasyonun tüketici fiyatlarında yüzde 85,51 kaydedildiğini duyurdu.

03 Kasım 2022 Perşembe 10:27
TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; TÜFE’deki değişim, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 57,80, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 85,51, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 65,26 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyatlarında geçen yılın ekim ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 33,48 ile haberleşme oldu, artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,15 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla, geçen aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,36 ile eğitim oldu. Artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 8,34 ile giyim ve ayakkabı oldu. 

Endekste kapsanan 144 temel başlıktan, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 127 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, geçen aya göre yüzde 3,24, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 50,57, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 77,01 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,71 olarak gerçekleşti. 

DHA

Son Güncelleme: 03.11.2022 11:25
Anahtar Kelimeler:
TüikEnflasyonTüketiciTüfe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş dünyası 4 Kasım’da E-ticaret Zirvesi’nde bir araya gelecek 
İş dünyası 4 Kasım’da E-ticaret Zirvesi’nde bir araya gelecek 
Bakan Kirişci: Gençliğin de tarım sektörüne, ormancılığa ilgisini mutlaka taşımalıyız
Bakan Kirişci: Gençliğin de tarım sektörüne, ormancılığa ilgisini mutlaka taşımalıyız
Bakan Muş: Hizmet ihracatı son 20 yılda 4 kattan fazla arttı
Bakan Muş: Hizmet ihracatı son 20 yılda 4 kattan fazla arttı
Bakan Nebati: Enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız
Bakan Nebati: Enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız
Yerli seramik üreticisi, 30. yılını UNICERA Fuarı’nda kutlayacak 
Yerli seramik üreticisi, 30. yılını UNICERA Fuarı’nda kutlayacak 
Yetenek krizi iş dünyasının son 16 yıldaki en büyük problemi olarak gösteriliyor 
Yetenek krizi iş dünyasının son 16 yıldaki en büyük problemi olarak gösteriliyor 
Antalya turizminde tüm zamanların en iyi ekim ayı
Antalya turizminde tüm zamanların en iyi ekim ayı
Bakan Varank: Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyada önemli oyunculardan oldu
Bakan Varank: Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyada önemli oyunculardan oldu
Bakan Dönmez, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Mazrouie ile görüştü
Bakan Dönmez, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Mazrouie ile görüştü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول