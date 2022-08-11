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TÜİK: Dış ticaret haddi 15,6 puan azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12, ithalat birim değer endeksi yüzde 34,9 arttı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, 15,6 puan azalarak 76,0 oldu. 

11 Ağustos 2022 Perşembe 11:43
TÜİK: Dış ticaret haddi 15,6 puan azaldı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; ihracat birim değer endeksi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,5 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,2, yakıtlarda yüzde 89,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,1 arttı. İhracat birim değer endeksi, 2022'nin 2'nci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 arttı. İhracat miktar endeksi de yüzde 6 artarken gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,6, yakıtlarda yüzde 15,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,2 arttı. İhracat miktar endeksi, 2022 yılı 2'nci çeyrekte önceki yıla göre yüzde 6,4 arttı.

İTHALAT ENDEKSLERİ

İthalat birim değer endeksi, yüzde 34,9 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 28, yakıtlarda yüzde 152,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,1 arttı. Yılın 2'nci çeyreğinde önceki yılın 2'nci çeyreğine göre yüzde 35,9 arttı. İthalat miktar endeksi yüzde 3,6 arttı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 34,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,9 artarken, yakıtlarda yüzde 12 azalış oldu. İthalat miktar endeksi de 2'nci çeyrekte bir önceki yılın 2'nci çeyreğine göre yüzde 2,5 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Haziran ayında 91,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 15,6 puan azalarak 2022 yılı Haziran ayında 76,0 oldu. Dış ticaret haddi, 2022 yılı ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 15,7 puan azalarak 75,3 oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TüikDış Ticaret
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