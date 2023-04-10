Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.000,30
ALTIN
1.237,71
DOLAR
19,28
STERLİN
24,00
EURO
21,05
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

TÜİK 11 sözleşmeli personel istihdam edecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tam zamanlı istihdam edilmek üzere 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

10 Nisan 2023 Pazartesi 11:52
1 Okunma
TÜİK 11 sözleşmeli personel istihdam edecek
Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, TÜİK, Yazılım Daire Başkanlığı ve Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere sınavla 11 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

Adaylar, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, TÜİK ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı Platformu (CBİKO) internet sitelerindeki sınav ilanını inceleyebilecek.

Başvurular, 19 Nisan saat 18.00'e kadar devam edecek. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabilecekler. Şartları sağlayan adaylar, başvurularını TÜİK ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adreslerinden elektronik olarak yapacak. Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Genel ve özel şartları sağlayan adaylarda sınava katılacakların listesi TÜİK'in internet sitesinden 2 Mayıs'ta ilan edilecek. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Sınavlar 11-12 Mayıs'ta yapılacak

Sınav uygulamalı ve sözlü olarak iki oturum şeklinde 11-12 Mayıs tarihlerinde, saat 09.30'da, TÜİK'in Ankara-Çankaya'daki başkanlık binasında yapılacak.

Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekecek. Sınav başarı puanlaması, uygulamalı sınav yüzde 50, sözlü sınav yüzde 50 olacak şekilde değerlendirilecek.

Uygulamalı ve sözlü sınavın sonuçları www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecek.

AA

Son Güncelleme: 10.04.2023 11:54
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeİstatistikKurumuSözleşmelibilişimpersoneli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emtia piyasasında resesyon endişeleri etkili olurken, değerli metaller yükseldi
Emtia piyasasında resesyon endişeleri etkili olurken, değerli metaller yükseldi
DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar TL'yi aştı
DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar TL'yi aştı
Rusya'ya hububat ve bakliyat ihracatı martta yüzde 586 arttı
Rusya'ya hububat ve bakliyat ihracatı martta yüzde 586 arttı
İlk çeyrekte en çok ihracat yapan iller belli oldu
İlk çeyrekte en çok ihracat yapan iller belli oldu
Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı
Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı
Cari açık rakamları açıklandı
Cari açık rakamları açıklandı
OSB ve enerji alanına yönelik düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de
OSB ve enerji alanına yönelik düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de
STK'lerden afete dirençli kentler için güneş enerjisi önerisi
STK'lerden afete dirençli kentler için güneş enerjisi önerisi
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi