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TÜGİAD’DAN YARDIM SEFERBERLİĞİ

BAŞKANÇEVİKEL,YARDIM ULAŞTIRDIĞIMIZ,AFETBÖLGESİNDE’’TUGİAD’’ORMANI OLUŞTURACAĞIZ DEDİ..

02 Ağustos 2021 Pazartesi 18:49
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TÜGİAD’DAN YARDIM SEFERBERLİĞİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, yangınların sürdüğü afet bölgesine 3 TIR içme suyu gönderdiklerini, 10 gün sonra zarar gören köylerin yeniden yapılanması için sahada olacaklarını ve TÜGİAD Ormanı için de çalışmalara başladıklarını söyledi. Birçok kentte çıkan ve bazı noktalarda devam eden orman yangınları nedeniyle kolları sıvayan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), afet bölgesineki ihtiyaçlar doğrultusunda ilk etapta 3 TIR içme suyu desteğinde bulundu. “Yaraları birlikte saracağız” diyen TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “10 gün sonra Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak zarar gören köylerin yeniden yapılanması için AFAD ile birlikte sahada olacağız. TÜGİAD Ormanı projemizi de hayata geçireceğiz” açıklamasını yaptı.

10 GÜN SONRA BÖLGEDE YARALARI SARACAĞIZ. Orman yangınları ile birlikte büyük üzüntü ve endişe yaşadıklarını kaydeden TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Yangınların boyutunun büyük olduğunun farkına varır varmaz Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile hızla iletişime geçerek eylem planımızı oluşturduk. Afet bölgesindeki insanlarımızın ve diğer canlıların ilk etapta neye ihtiyacı olduğu noktasında bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra iş dünyası örgütleri ile hemen temasa geçtik. Aldığımız bilgiler doğrultusunda öncelikli olarak bölgeye 3 TIR içme suyu yardımını ulaştırma kararı aldık. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte ihtiyaç olan bölgelerde su dağıtımını gerçekleştirmeye başladık. Diğer ihtiyaç kalemleri için de gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak, yangınlarda hasar gören köylerin yeniden yapılanması için AFAD ile birlikte 10 gün sonra bölgeye gidip sahadaki çalışmalara bizzat katılacağız. Zarar gören bölge halkına yönelik yardım çalışmalarına dahil olacağız” diye konuştu. SIRADA TÜGİAD ORMANI VAR… Yangınların yol açtığı yaraların sarılması için TÜGİAD ailesi olarak seferber olduklarını kaydeden Çevikel, “Bu vatan, taşıyla toprağıyla hepimizin. Sahip çıkmak için ne gerekiyorsa hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Biz TÜGİAD Yönetim Kurulu olarak, tüm şubelerimiz ve üyelerimizle birlikte afet bölgesinin bundan sonraki tüm ihtiyaçları için de devrede olacağız. Sadece bunlarla da kalmayıp büyük bir TÜGİAD Ormanı oluşturmak için de girişimlere başladık. Ülkemizin tüm değerleri gibi yeşil kimliğinin korunması için üzerimize düşen ne varsa gereğini yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

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TÜGİADDAN YARDIM SEFERBERLİĞİ
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