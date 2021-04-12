Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1389
ALTIN
454.436
DOLAR
8.1426
STERLİN
11.1748
EURO
9.6967
66 öğretim üyesi alınacak
66 öğretim üyesi alınacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim...
29 araç ihale usulü ile satılıyor
29 araç ihale usulü...
67 sözleşmeli personel alacak
67 sözleşmeli personel alacak
Yedi yıl süreyle kiraya verilecek
Yedi yıl süreyle kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TÜGİAD GENEL BAŞKANI ÇEVİKEL: ÜRETİM VE İHRACAT TEŞVİKLERİ ÖNCELİKLER ARASINDA YER ALMALI

12 Nisan 2021 Pazartesi 15:50
3 Okunma
TÜGİAD GENEL BAŞKANI ÇEVİKEL: ÜRETİM VE İHRACAT TEŞVİKLERİ ÖNCELİKLER ARASINDA YER ALMALI

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel başkanlığındaki heyet, AK Parti’yi ziyaret etti. TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, üretim ve ihracat teşviklerinin hükümetin öncelikli destek başlıkları arasında yer alması gerektiğini dile getirdi. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel liderliğindeki yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme, Sicil Disiplin Kurulu Üyeleri ve Şube Başkanlarından oluşan heyet, Ankara'da AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Özlem Zengin ile birlikte AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra TaşkesenlioğluBan’ı ziyaret etti. Heyet, ekonomi ve sosyal politikalarla ilgili istişarelerde bulunurken, iş dünyasının talep ve önerilerini içeren raporu da yetkililere sundu.

İTHALATI AZALTMAK İÇİN YERLİ ÜRETİM DESTEKLENMELİ .

Üreticilerin pandemi koşullarında zorlu bir sınav verdiğine işaret eden Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, üretime ve ihracata teşviğin hükümetin öncelikleri arasında yer alması gerektiğini dile getirdi. Nilüfer Çevikel, “İş dünyamız tüm dünyanın zorlu bir sınav verdiği pandemi sürecinde gerekli aksiyonları almaya çalışarak en az zararla bu dönemi atlatmaya çalıştı. Üreten ve ürettiğini ihraç eden bir ülke olmak, Türkiye için bir tercih değil zorunluluk. Dolayısıyla ülke ekonomisine ivme sağlayacak bu atılımın sürmesi için sanayiciler ile birlikte ticaret alanı temsilcilerinin mümkün olan en yüksek düzeyde desteklenmesi önemli. Üretim ve tedarik konusunda kolaylık sağlanması, istikrarlı döviz kuru için gereken adımların atılması ve enflasyonun tek haneyi inmesi gibi stratejik konulardaki beklentilerimiz sürüyor. Milli ekonomi vizyonuyla ithalat kalemleri arasında yer alan malların yerli üretimle karşılanmasının önünün açılması, ülke ekonomisi için atılacak en önemli adımlardan biri. Dileğimiz, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için zorlu pandemi koşullarında bile örnek başarı hikayeleri yazan ihracatçılar için hayata geçirilecek daha güçlü desteklerle istikrarlı büyümemin sağlanması” ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZİ VE EKONOMİMİZİ GELİŞTİRECEK TÜM PROJELERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ.

TÜGİAD'ın çalışmalarını yakından takip etiklerini vurgulayan AK Parti’nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Ülkemizin en önemli iş dünyası kuruluşlarından biri olan TÜGİAD’da sizinle birlikte başlayan yeni dönemin hayırlı olmasını dilerim. Partimiz ve hükümetimiz iş dünyası ile ilgili gelişmeleri yakından takip edip, bu yönde aksiyon alıyor. Sizin hazırlamış olduğunuz rapor bizim için önemli. Ülkemizi ve ekonomimizi geliştirecek her proje ve yatırım bizim için çok değerli. Bu anlamda bu önerileri ve çalışmaların takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu. TÜGİAD’ın ekonomi alanında olduğu kadar toplumsal projeleri ve duruşuyla da özgün bir yeri olduğunu belirten AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin ise “Türkiye’de etrafında birleşeceğimiz bir konu varsa o da kadın meselesidir. Bu noktada birbirimize destek olacağımızın sözünü vermek isterim. Sizlerin hazırladığı raporu da detaylı olarak inceleyip, hükümetimizin de çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalarda değerlendireceğiz dedi. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ülkemiz için hep beraber çalışmalıyız. Orta ve uzun vadeli ulusal kalkınma planlarımız doğrultusunda, temel değerlerimizi ve beklentilerimizi esas alacak şekilde, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda ortak hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza birlikte devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
TÜGİAD GENEL BAŞKANI ÇEVİKEL: ÜRETİM VE İHRACAT TEŞVİKLERİ ÖNCELİKLER ARASINDA YER ALMALI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜGİAD, ANKARA'DA İSTİŞARELERDE BULUNDU..
TÜGİAD, ANKARA'DA İSTİŞARELERDE BULUNDU..
LİMAK ENERJİ ISO50001’SAHİP OLAN İLKELEKTİRİK TEDARİK ŞİRKETİ OLDU.
LİMAK ENERJİ ISO50001’SAHİP OLAN İLKELEKTİRİK TEDARİK ŞİRKETİ OLDU.
TÜRK İŞ ADAMI NURİ GENEŞ'TEN BÜYÜK BAŞARI
TÜRK İŞ ADAMI NURİ GENEŞ'TEN BÜYÜK BAŞARI
TÜSİKON GENEL BAŞKANI ORHAN BEŞİKTEPE ` DEN RAMAZAN AYI VE ESNAFA DESTEK MESAJI
TÜSİKON GENEL BAŞKANI ORHAN BEŞİKTEPE ` DEN RAMAZAN AYI VE ESNAFA DESTEK MESAJI
Patates üreticisi, pazar planlaması istiyor
Patates üreticisi, pazar planlaması istiyor
SGK'DAN KOD-29 AÇIKLAMASI
SGK'DAN KOD-29 AÇIKLAMASI
Fed tutanakları: Ekonomide toparlanma aşılamalara bağlı
Fed tutanakları: Ekonomide toparlanma aşılamalara bağlı
Dicle Perakende hizmete “Depsaş Enerji” olarak devam edecek
Dicle Perakende hizmete “Depsaş Enerji” olarak devam edecek
BAKAN PAKDEMİRLİ, NEW HOLLAD TÜRKİYE SATIŞ BİRİNCİSİ BİLGİN GROUP`I TEBRİK ETTİ
BAKAN PAKDEMİRLİ, NEW HOLLAD TÜRKİYE SATIŞ BİRİNCİSİ BİLGİN GROUP`I TEBRİK ETTİ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma