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TÜGİAD GENEL BAŞKANI ÇEVİKEL: REFORM PAKETİ, UMUT VERDİ VE EKONOMİNİN TÜM TARAFLARINI KAPSIYOR DEDİ..

15 Mart 2021 Pazartesi 14:28
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TÜGİAD GENEL BAŞKANI ÇEVİKEL: REFORM PAKETİ, UMUT VERDİ VE EKONOMİNİN TÜM TARAFLARINI KAPSIYOR DEDİ..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Ekonomi Reform Paketi’ni değerlendiren Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “İş dünyasına umut veren paket, etkin uygulanırsa büyümeyi pekiştirir” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliç Kongre Merkezi'nden gerçekleşen Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ve TÜGİAD üyeleri de hazır bulundu. TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Açıklanan paketin, etkin uygulamalarla birlikte istikrarlı ve sürdürülebilir olmasını diliyoruz” değerlendirmesini yaptı. SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI ÖNEMLİ.

Yatırımların güçlenmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, piyasa gözetimi ve denetiminin ekonomik reformların en önemli başlıkları arasında yer almasını önemsediklerini söyleyen TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Pakette fiyat istikrarının sağlanması, yatırımların artırılması ve cari açığın azaltılması doğrultusunda önemli adımların atılması öngörülüyor olması sürdürülebilir kalkınma için çok önemli. Ekonomik reform adımlarıyla sanayicilere kolaylık sağlanması, biz iş insanlarının ülke ekonomisini kalkındırmak için daha fazla çalışması demek. Reformların hayırlı olmasını temenni ediyorum. İstikrarlı biçimde uygulamaya koyulduğu takdirde reformlar bizi daha da ileriye taşıyacaktır dedi.

ENFLASYON GERİLERSE SANAYİCİNİN KATKISI ARTAR . Enflasyonla mücadelenin etkin şekilde yürütülmesi gerektiğini de vurgulayan Nilüfer Çevikel, “Yüksek enflasyon ve fiyat istikrarsızlığı, yatırımcıların öngörülerini engellediği için sanayiciler ve ihracatçılar için zorluk oluşturuyor. Enflasyon tek haneye düşmeli ki yatırımlar hızlansın. Enflasyonla etkin mücadele için Fiyat İstikrar Komitesi’nin kurulması da olumlu güzel bir adım. Enflasyonun tek haneli sayılara gerilemesiyle iş dünyası olarak bizim, ekonomik büyümeye daha fazla katkı koymamız mümkün olacaktır. Katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran bir ekonomi için TÜGİAD olarak biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Reformların sağlıklı biçimde hayata geçmesini ve istikrarlı biçimde uygulanmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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