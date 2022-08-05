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TÜDKİYEB'den kuzu etinde yüzde 25 indirime destek

05 Ağustos 2022 Cuma 15:32
TÜDKİYEB'den kuzu etinde yüzde 25 indirime destek

ANKARA - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) kuzu etinde uyguladığı yüzde 25 indirime ilişkin, "Alınan karar, doğru bir karardır" dedi.

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, ESK tarafından kuzu etinde yapılan yüzde 25 indirime ilişkin açıklamalarda bulundu. Sektör olarak indirimi önemsediklerini ve desteklediklerini belirten Çelik, "Küçükbaş hayvancılık sektörü olarak bizim kırmızı et üretimindeki payımız yüzde 25'in üzerinde. Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için tüketim yüzdelik oranının da yüzde 25'in üzerinde olması gerekir ki stoklarda şişme olmasın ve insanların değerinde hayvanı satabilmesi için. Başka bir pencereden bakınca, yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı alım gücü düşen bazı kişilerin, sofrasında kuzu etini tüketmeleri için Sayın Bakan'ımızın attığı bu adım memnuniyet vericidir. Özelikle etimizin tüketimi açısından bizim için de değerlidir" ifadelerini kullandı.

'LOBİ VE ARACILARIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEYİN'

Bazı yetiştiricilerin endişelerinin olduğunu belirterek üreticilere seslenen Çelik, "İnsanların kafasında bazı soru işaretleri var. 'Artan girdi maliyetlerine rağmen zaten biz zararla mal satıyoruz. Nasıl yüzde 25 indirim olur?' diyen yetiştiricimiz, üreticimiz endişeyle karşı karşıyadır. Ben de açık ve net konuşuyorum; etrafımızı saran lobiler, aracılar var. Bunların ekmeğine yağ sürmesinler. Bu alınan karar, doğru bir karardır. Biz fikirlerimizi bakanımız, genel müdürlerimizle samimiyetle paylaşabiliyoruz. Hiç kimse endişelenmesin. Bu hamleyle hem kuzu etinde tüketim artacak hem stoklarda hayvan birikimi olmayacak hem tüketici hem de üretici bundan faydalanacak. ESK'nin Türkiye genelinde 18 satış mağazası var, tabi bu sayı yeterli değil. Biz isteriz ki her ilçede, her ilde 1 tane satış mağazası olsun" diye konuştu.

'KARKAS ET ALIMININ 100 TL'YE ÇIKARILMASINI TALEP EDİYORUZ'

Çelik, sektörün karkas etin alım fiyatının arttırılmasını talep ettiğini belirterek, "Karkas etimizi ESK 100 TL'den alsa zarar etmez, başa baş satar. Bu ne demektir? Kırmızı et tüketimindeki payımızı arttırır, stokta hayvan şişmesini önlemiş olur. Daha düne kadar 88 TL'ye aldığı karkas eti, bugünden itibaren 90 TL'ye çıkardılar. İthal edecekleri karkas et için en alt limit 92 TL'dir. 'Bundan aşağıya alış olmayacak' diye kota koydular. Bu yetiştiricilerimizle ilgili daha da çok önemli müjdeler verilecektir. Sayın Bakan'ımızın ileride özellikle küçükbaş sektörüyle ilgili destekleme birimlerinin arttırılması ve diğer projeleriyle ilgili birçok müjdeleyici açıklamaları olacaktır. Özelikle karkas et alımının en az 100 TL'ye çıkarılmasını sektör olarak talep ediyoruz. İnsanları küstürmeden Bakanlığımızın ve ESK'nin bu tür hamleleri, yerinde ve zamanında yapılması bizim için değerlidir" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜDKİYEBKuzu EtiIndirim
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