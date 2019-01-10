Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90913
ALTIN
228.067
DOLAR
5.4693
STERLİN
6.9759
EURO
6.3146
Bilim dünyasında heyecan yarattı
Bilim dünyasında heyecan yarattı
'FOMO’ya yakalanan kişinin tedavi edilmesi gerekiyor
'FOMO’ya yakalanan kişinin tedavi edilmesi...
Turizmde yeni moda: Denizaltı turları
Turizmde yeni moda: Denizaltı turları
"Şampiyonluğu hak ediyoruz"
"Şampiyonluğu hak ediyoruz"
Altın günleri bile sosyal medyaya taşındı
Altın günleri bile sosyal medyaya...

TRON yüzde 24.38 artışla 8. sıraya yükseldi

Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların etkisiyle oluşan dalgalanmalar devam ederken, TRON son 24 saatte yüzde 24.38 artışla Tether’i geride bırakarak en yüksek hacimli 10 kripto para birimleri sıralamasında sekizinci sıraya yükseldi.

TRON yüzde 24.38 artışla 8. sıraya yükseldi

Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların etkisiyle oluşan dalgalanmalar devam ederken, TRON son 24 saatte yüzde 24.38 artışla Tether’i geride bırakarak en yüksek hacimli 10 kripto para birimleri sıralamasında sekizinci sıraya yükseldi.

10 Ocak 2019 Perşembe 12:12
0 Okunma
TRON yüzde 24.38 artışla 8. sıraya yükseldi

İSTANBUL - TRON’un geçen yıl satın aldığı dosya paylaşım platformu BitTorrent’in BitTorent kripto para birimini piyasaya sürmesinin ardından TRON, günün erken saatlerinde yüzde 53 artışla 0.0306 dolar düzeyine kadar yükseldi ve 2 milyar 160 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Tether ve Bitcoin SV’yi geride bırakarak sekizinci sıraya çıktı.

TRON’daki artışın yanında piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 3.37, yüzde 4.58, yüzde 3.22 ve yüzde 0.11 ile sırasıyla yalnızca Ripple, EOS, Stellar ve Tether yükseldi.

Toplam 2,096 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.11 düşüşle 4,054 dolara çekildi ve 70 milyar 841 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.2’sini oluşturdu.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 50’si gerilerken, yüzde 12.04 ile en çok 54’üncü sıradaki Holo düştü ve artan 50 kripto para birimindeki artış eğilimine TRON öncülük etti.

Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi 138 milyar 464 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 17 milyar 50 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini göstermektedir):

1.Bitcoin yüzde 0.11

2.Ethereum yüzde 0.95

4.Bitcoin Cash yüzde 0.38

7.Litecoin yüzde 1.86

10.Bitcoin SV yüzde 0.12

3.Ripple yüzde 3.37

5.EOS yüzde 4.58

6.Stellar yüzde 3.22

8.TRON yüzde 24.38

9.Tether yüzde 0.11 arttı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TRONKripto Para Birimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'nın 2019 turist beklentisi 13-14 milyon
Antalya'nın 2019 turist beklentisi 13-14 milyon
Dolar ve Euro'da son durum
Dolar ve Euro'da son durum
İİB 2018 yılında 7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
İİB 2018 yılında 7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
KOBİ'ler için kredi paketi açıklayacağız
KOBİ'ler için kredi paketi açıklayacağız
İkinci el araç alımında ekspertiz raporu zorunlu oluyor
İkinci el araç alımında ekspertiz raporu zorunlu oluyor
Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara 22 milyar lira kredi desteği
Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara 22 milyar lira kredi desteği
Aralık’ta en çok külçe altın kazandırdı
Aralık’ta en çok külçe altın kazandırdı
Dolar 5.47, euro 6.27 ve sterlin 6.97 lirada
Dolar 5.47, euro 6.27 ve sterlin 6.97 lirada
Yunus Emre Termik Santrali 1,4 milyar liraya satışa çıkıyor
Yunus Emre Termik Santrali 1,4 milyar liraya satışa çıkıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ