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Trendyol satıcılarının % 97'si esnaf ve KOBİ

Trendyol satıcılarının yüzde 97'si esnaf ve KOBİ'lerden oluşuyor

11 Aralık 2022 Pazar 17:44
Trendyol satıcılarının % 97'si esnaf ve KOBİ

İSTANBUL (DHA)

Danışmanlık şirketi SEAL’ın, e-ticaret platformlarından Trendyol için hazırladığı 2018-2021 dönemini kapsayan ‘Trendyol’un Firma Performansına Etkileri Raporu’nun çıktıları paylaşıldı. Rapora göre; 2018 yılında platform satıcılarının yüzde 83’ü esnaf ve KOBİ’lerden oluşurken, 2021 yılında bu oran yüzde 97’ye çıktı.

Satıcılar, Trendyol’da satış yapmaya başladıkları ilk yıldan itibaren ciro, istihdam, işgücü verimliliği, patent-marka tescili ve kadın istihdamı gibi başlıklarda daha fazla büyüme gösteriyor. Satıcılar platformda satış yapmaya başladıkları ilk yılda benzerlerine göre yüzde 9.6, bir sonraki yıl ise yüzde 20 daha fazla satış yaparken, çalışanlarına da ilgili yıllarda sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 12 oranında daha yüksek maaş ödüyor. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan ve Türkiye’deki tüm işletmelerin gelir tablosu ve bilanço verilerini içeren Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) veri tabanı kullanılarak hazırlanan rapora göre Trendyol’daki esnaf ve KOBİ’lerin oranı artarken, platforma katılan şirketler ilk yıldan itibaren ciro, istihdam, işgücü verimliliği, patent-marka tescili ve kadın istihdamı gibi başlıklarda Trendyol’da satış yapmayan firmalara göre gözle görülür bir büyüme gösteriyor. 

DHA

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