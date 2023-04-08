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Trakya, yılın ilk çeyreğini 520 milyon doları aşan ihracatla kapattı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan bu yılın ilk çeyreğinde 526 milyon 857 bin 50 dolar ihracat gerçekleştirildi.

08 Nisan 2023 Cumartesi 12:05
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Trakya, yılın ilk çeyreğini 520 milyon doları aşan ihracatla kapattı
Kırklareli

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2022 yılının ocak, şubat ve mart aylarında 527 milyon 457 bin 81 dolarlık dış satım yapılan Trakya'da bu yılın aynı döneminde ihracat rakamlarında 600 bin 31 dolar düşüş yaşandı.

Bölgenin ihracat yükünü sırtlayan Tekirdağ'da 3 aylık dönemde geçen yıla göre düşüş, Kırklareli ve Edirne'de ise artış oldu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 462 milyon 901 bin 4 dolar dış satım yapılan Tekirdağ'da bu yılki ihracat rakamları aynı dönemde 456 milyon 221 bin 50 dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatı her yıl belirli oranda artış gösteren Kırklareli bu yılın ilk üç ayında 50 milyon 875 bin 31, Edirne ise 19 milyon 760 bin 53 dolar dış satıma imza attı.

Sektörel bazda yapılan dış satımda bölgenin ihracat lideri konumundaki Tekirdağ'dan en çok ihraç edilen ürün 84 milyon 807 bin 9 dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bu sektörü 75 milyon 159 bin 11 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 64 milyon 279 bin 93 dolarla elektrik ve elektronik ürünleri takip etti.

Kırklareli ve Edirne'de ise en çok ihraç edilen ürün hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu. Bu ürünlerin dış satımı Kırklareli'nde 23 milyon 548 bin 12 dolar, Edirne'de 5 milyon 875 bin 88 dolar olarak gerçekleşti.

Tekirdağ'ın en çok ihracat yaptığı ülke 96 milyon 461 bin 76 dolar ile Almanya, Kırklareli'nin 3 milyon 782 bin 25 dolarla Angola, Edirne'nin 3 milyon 965 bin 65 dolarla Bulgaristan oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrakyaihracatKırklareliEdirneTekirdağ
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