Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.016,28
ALTIN
1.252,84
DOLAR
19,25
STERLİN
24,19
EURO
21,20
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzon'un 3 aylık fındık ihracatı 186,7 milyon dolar oldu

Trabzon'dan yılın ocak-mart döneminde yapılan fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 186 milyon 688 bin 790 dolara ulaştı.

05 Nisan 2023 Çarşamba 13:24
1 Okunma
Trabzon'un 3 aylık fındık ihracatı 186,7 milyon dolar oldu
Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'dan 3 ayda 29 bin 181 ton fındık ihraç edildiğini bildirdi.

Söz konusu dış satımdan 186 milyon 688 bin 790 dolar gelir sağlandığını belirten Cirav, ilk 3 aylık dönemdeki fındık ihracatında miktarda yüzde 16 düşüş, döviz girdisinde ise yüzde 11 artış yaşandığını aktardı.

Cirav, Türkiye'den de ocak-mart döneminde 454 milyon 957 bin 563 dolar karşılığında 71 bin 476 ton fındık ihracatı yapıldığını ifade ederek, yılın 3 ayında fındık ihracatı liderinin Trabzon olduğunu, toplam ihracatın yüzde 41'ini tek başına gerçekleştirdiğini kaydetti.

Trabzon'dan 3 aylık dönemde 44 ülkeye fındık ihraç edildiğini, en çok ihracat yapılan ülkelerin de İtalya, Polonya ve Almanya olduğunu dile getiren Cirav, "1 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 fındık ihraç sezonunun 7 aylık döneminde de ülkemizden 247 bin 441 ton fındık ihraç edildi ve 1 milyar 471 milyon 853 bin 122 dolar girdi sağlandı. Bu dönemde Trabzon'dan 438 milyon 918 bin 863 dolar karşılığı 72 bin 953 ton fındık ihraç edildi." ifadelerini kullandı.

"Birim başına verimin artırılması çok önemli"

Cirav, gelecek sezonun çok verimli olmasını umduklarını vurgulayarak, bu kapsamda üreticilerin, ürünün verim ve kalitesini artırıcı çalışmalara önem vermeleri gerektiğini belirtti.

Fındık üretim ve ihracatında geleneksel üstünlüğün korunabilmesi açısından, birim başına verimin artırılmasının çok önemli olduğuna işaret eden Cirav, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleme politikalarını bu minvalde ivedilikle oluşturulması gerektiğini, fındıkta sürdürülebilirliğin sağlanmasının büyük aciliyet arz ettiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonfındıkihracatıFındıkihracatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da bu sezon avokado üretimi 80 milyon adede ulaştı
Alanya'da bu sezon avokado üretimi 80 milyon adede ulaştı
Çukurova'daki turfanda soğan hasadının fiyatları düşürmesi bekleniyor
Çukurova'daki turfanda soğan hasadının fiyatları düşürmesi bekleniyor
Depremden etkilenen iller Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alındı
Depremden etkilenen iller Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Yurt dışı yük taşımacılığında demir yolunun payı 10 kat artacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Yurt dışı yük taşımacılığında demir yolunun payı 10 kat artacak
İngiltere'de elektrikli araç satışları martta rekor artış kaydetti
İngiltere'de elektrikli araç satışları martta rekor artış kaydetti
Elektrikli araç sektörü kasımda Bursa'da buluşacak
Elektrikli araç sektörü kasımda Bursa'da buluşacak
Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri nisanda da tahminlerin altında kalacak
Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri nisanda da tahminlerin altında kalacak
Martta gayrimenkul satışı, şubata göre yüzde 83 arttı
Martta gayrimenkul satışı, şubata göre yüzde 83 arttı
KOSGEB geçen yıl yaklaşık 103 bin işletmeye destek sağladı
KOSGEB geçen yıl yaklaşık 103 bin işletmeye destek sağladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi