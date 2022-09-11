Trabzon'da 'turizm göçü' ile 1 milyar dolar gelir

TRABZON (DHA)

Özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerden gelen turistlerle dolup, taşan kentte turizm geliri 1 milyar dolar oldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Bu sayının sezon sonuna kadar 700 binleri aşmasını bekliyoruz" dedi.

Doğa ve kültür turizminde Uzungöl ve Sümela Manastırı gibi birçok destinasyonu bünyesinde barından Trabzon'da, yaz sezonu hareketliliği sürüyor. Günlük sayısı 30'a çıkarılan 'charter' uçak seferleri ile birlikte hava yoluyla kente gelen turist sayısı, 600 bine ulaştı. Özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerden gelen turistlerle dolup, taşan kentte turizm geliri 1 milyar dolar oldu. Otel, pansiyon, araç kiralama ve tur acentelerinin tam kapasite hizmet sunduğu kentte, turizm hareketliliğinin sürmesi bekleniyor.

'ZİRVE YAPTIĞIMIZ BİR SENE OLDU'

Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında rekor kırdıklarını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Bu sene, Trabzon senesi. Trabzonspor'un şampiyonluğu ile şehir, geçtiğimiz nisan ayından itibaren çok büyük bir hareketlilik yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Akabinde turizm sezonu ile birlikte yerli ve yabancı ziyaretçi sayımız rekor kırdı. Şu ana kadar doğrudan uçuşta 300 binin üzerinde yabancı turist geldi. İç hatlarla beraber değerlendirdiğimizde bunun 600 bin kişiyi şu an itibarıyla geçtiğini düşünüyoruz. Bu sayının sezon sonuna kadar 700 binleri aşmasını bekliyoruz. Bu Trabzon için hakikaten çok memnuniyet verici bir durumdur. Çünkü Trabzon ekonomisi hatırı sayılır bir zamandan bu tarafa turizmden epey olumlu olarak yararlanıyordu. Bu sene de bu manada ekonomik anlamda adeta zirve yaptığımız bir sene oldu. Bundan da son derece memnunuz" dedi.