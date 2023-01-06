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TPAO, Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplama haznesi "Çepni"nin denize indirildiğini duyurdu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde gaz toplama ve dağıtım haznesi görevi yapacak "Çepni"nin deniz tabanına indirildiğini bildirdi.

06 Ocak 2023 Cuma 11:16
TPAO, Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplama haznesi "Çepni"nin denize indirildiğini duyurdu

ANKARA - TPAO'nun Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, söz konusu ekipmanın deniz tabanına yerleştirilmesine ilişkin görüntülere yer verildi.

Söz konusu paylaşımda, "Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım...Gaz toplama ve dağıtım haznesi ÇEPNİ, Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde, deniz tabanına başarıyla yerleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki son güncellemeler ve Çaycuma-1 kuyusundaki 58 milyar metreküplük yeni keşifle, Karadeniz'deki rezerv 710 milyar metreküpe ulaşmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TPAOSakarya Gaz Sahasıçepni
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