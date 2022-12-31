Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.509,16
ALTIN
1.096,58
DOLAR
18,71
STERLİN
22,67
EURO
20,04
Adıyaman Üniversitesi 81 Öğretim Üyesi alacak
Adıyaman Üniversitesi 81 Öğretim...
TİKA'dan uzman yardımcısı alacak
TİKA'dan uzman yardımcısı alacak
TOKİ'den toplu konut yapım ihalesi
TOKİ'den toplu konut yapım...
Kayseri Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi 9 Öğretim...
Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TPAO'dan 'yatırım fırsatı' adı altında paylaşılan haberlere ilişkin açıklama

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medyada 'yatırım fırsatı' başlığıyla paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

31 Aralık 2022 Cumartesi 17:34
TPAO'dan 'yatırım fırsatı' adı altında paylaşılan haberlere ilişkin açıklama

ANKARA (DHA)

TPAO tarafından yapılan açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden, 'yatırım fırsatı' adı altında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan duyurular yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu yasa dışı girişimlerde Genel Müdürümüz Sayın Melih Han Bilgin'in fotoğraflarının yanı sıra Ortaklığımızın logosu ve görselleri izinsiz olarak kullanılmıştır. Kurumumuz yüzde yüz kamu sermayeli bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. Halka açık bir şirket olmadığından, herhangi bir hisse satışı konusu değildir. Bahse konu hesaplar ve internet sitelerine karşı gerekli yasal işlemler Ortaklığımız tarafından başlatılmış olup vatandaşlarımızın bu tür gerçek dışı duyurulara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TPAO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Omsan Logistics’in tren işletmeciliği hakkı 5 yıl daha uzatıldı
Omsan Logistics’in tren işletmeciliği hakkı 5 yıl daha uzatıldı
Doç. Dr. Tufaner: EYT düzenlemesi işsizlik oranını düşürecek
Doç. Dr. Tufaner: EYT düzenlemesi işsizlik oranını düşürecek
Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 35 milyondan 80 milyona çıkıyor
Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 35 milyondan 80 milyona çıkıyor
Yılbaşında turistik otellerde doluluk yüzde 80'i aştı
Yılbaşında turistik otellerde doluluk yüzde 80'i aştı
Ticaret Bakanlığı'ndan düzenleme ihtiyaçlarına ilişkin toplantı
Ticaret Bakanlığı'ndan düzenleme ihtiyaçlarına ilişkin toplantı
Bakan Dönmez: Eti Maden, 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaptı
Bakan Dönmez: Eti Maden, 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaptı
İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu ile 109,2 milyon TL tasarruf edilecek
İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu ile 109,2 milyon TL tasarruf edilecek
Sağlık sektöründe üretim maliyetleri dolar bazında yüzde 51 arttı
Sağlık sektöründe üretim maliyetleri dolar bazında yüzde 51 arttı
Bakan Nebati: Maliyet artışlarını vatandaşımıza yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz
Bakan Nebati: Maliyet artışlarını vatandaşımıza yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi