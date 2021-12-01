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Toroslar'ın balı Avrupa yolunda

01 Aralık 2021 Çarşamba 15:36
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Toroslar'ın balı Avrupa yolunda

MERSİN - TÜRKİYE'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri olan Mersin'deki Eğriçayır Yaylası'nda kontrollü arıcılık sistemi kalitesi ile üretim yapan Celal Çay, dijital pazarda kurduğu iş bağlantısıyla Hollanda'ya 1 Milyon Euro'luk ihracat yapacak. 

Türkiye’nin önemli bal üretim merkezlerinden Mersin’de 4 bin arıcı faaliyet gösteriyor. Pandemi sürecinde, Erdemli Belediyesi öncülüğünde e-ticaret dijital dönüşüm projesiyle dijital pazar açılımına hız veren arıcılar, çalışmalarını sürdürüyor. Bu arıcıların biri olan Eğriçayır Yaylası’nda kontrollü arıcılık sistemi kalitesiyle üretim yapan Celal Çay, kurduğu iş bağlantısıyla Hollanda'ya 1 Milyon Euro'luk ihracat yapacak. Hollanda'ya ilk ihraç edilecek ürünlerin araçlara yüklenmesi Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

'ARICILAR DİJİTAL DÖNÜŞÜM İLE İHRACAT YAPILIYOR '

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, üretim ekonomisine dayalı bir çalışma izlediklerini vurguladı. Başkan Tollu, "Ülke kalkınmasının yolunun üretimden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Özellikle 21'nci yüzyılın en önemli stratejik ürünlerinin tarım ürünleri olduğunu biliyoruz. Biz de özellikle dijital dünyada ülkemizde üretilen ürünlerin dijital dünya ile buluşma noktasında e-ticaret projesi geliştirdik. Onlarca gencimiz şu anda ülkemizin ürünlerini, dünya piyasası ile buluşturuyor ve ülkemize daha müreffeh daha da yaşanabilir kılmak adına elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. Mersin’de Arı Üreticileri Birliği var. Şu anda birliğe kayıtlı 4 bin üyemiz var. Dolayısıyla 4 bin üyenin ürettiği ürünler şu anda hem ülke piyasasında hem de dış piyasa da ciddi bir yer tutuyor. Belediyemizin geliştirdiği e-ticaret projesi ile 4 bin üreticimizin ürünlerini dünya piyasası ile buluşturuyoruz ve buradan Erdemli ve ülkemiz için çok ciddi bir değer elde etmiş oluyoruz” dedi.

'1 MİLYON EUROLUK İŞ BAĞLANTISI'

Türk arıcıları olarak dijital dönüşüme önem verdiklerini ifade eden arıcı Celal Çay, bu kapsamda Erdemli E-ticaret Dijital Dönüşüm Projesi’nde yer aldıklarını vurguladı. Üreten Türkiye yolunda iş dünyası ile devletin omuz omuza çalışması gerektiğine dikkat çeken Çay, şöyle konuştu:


 

“Biz Türk arıcıları olarak dijital dönüşüme önem veriyoruz. Türk arıcıları olarak Toros Dağları’nda üretmiş olduğumuz balları bugün Hollanda’ya gönderiyoruz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bu ihracatımızla ülkemiz döviz kazanacak. Türk arıcıları olarak ülkemizin ekonomisinin gelişmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz. Canla başla çalışıyoruz. Toroslar’da üretmiş olduğumuz ballarımızı Avrupa’ya göndererek ülkemizin döviz kazanmasını sağlıyoruz. Eğriçayır Yaylası’nda 2 bin 400 metre yükseklikte üretmiş olduğumuz organik balın yanında, Kontrollü Arıcılık Sistemi (KONAR) ile Anadolu’nun dört bir tarafında başka arıcılarla çalışarak organik bal ürettik. Aynı kalitede, bizim ürettiğimiz balın kalitesinde. İş dünyasında devletin ve milletin beraber çalışması gerektiğini düşünüyoruz. İş dünyasında başarı elde etmek için devlet, millet kol kola beraber çalışmamız gerekiyor. Bizde burada üzerimize düşeni yapıyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Torosların BalıAvrupa
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