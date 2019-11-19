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Topraksız Tarım Tesisi’nde deneme ekimleri başladı

Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi’nde (TÜRAM) “Topraksız Tarım Tesisi” kuruldu. Nadasa bırakmayı ortadan kaldırarak devamlı üretimi sağlayan topraksız tarım projesi, TÜRAM’daki eğitimler ile bölge çiftçisine ve TÜRAM Lisesi öğrencilerine uygulama alanı olacak.

Topraksız Tarım Tesisi’nde deneme ekimleri başladı

Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi’nde (TÜRAM) “Topraksız Tarım Tesisi” kuruldu. Nadasa bırakmayı ortadan kaldırarak devamlı üretimi sağlayan topraksız tarım projesi, TÜRAM’daki eğitimler ile bölge çiftçisine ve TÜRAM Lisesi öğrencilerine uygulama alanı olacak.

19 Kasım 2019 Salı 12:17
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Topraksız Tarım Tesisi’nde deneme ekimleri başladı

İSTANBUL - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, bölge çiftçisine örnek teşkil edecek ve üretime katkı sağlayacak tarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi’nde (TÜRAM) “Topraksız Tarım Tesisi” kuruldu.

SAFRAN ÇİÇEĞİ YETİŞTİRME DENEMESİ BAŞARIYLA SONUÇLANDI

TÜRAM’da bölge çiftçisinin kalkınmasına destek olmak amacı ile deneme ekimleri de gerçekleştiriliyor. Merkezde yapılan son ekimlerde, yüksek ekonomik getiriye sahip Safran Çiçeği yetiştirilerek başarılı sonuç elde edildi. Eş zamanlı olarak üretim seralarında çelikle ve tohumla çoğaltma çalışmaları sürdürülürken, 2 dekarlık alana 80 adet Mürver, 1 serada ise Şeker Otu (Stevia) denemesi yapıldı. Çalışmalar sonucunda çiftçilere katma değeri yüksek alternatif ürün önerisi yapılması planlanıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Topraksız Tarım TesisiDeneme EkimleriSilivriSilivri Belediyesi Tarımsal Üretim Ve Araştırma Merkezi
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