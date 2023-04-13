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Toplanan inek sütü miktarı şubatta yıllık bazda yüzde 0,5 artarak 793 bin 384 ton oldu

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artışla 793 bin 384 tona çıktı.

13 Nisan 2023 Perşembe 12:42
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Toplanan inek sütü miktarı şubatta yıllık bazda yüzde 0,5 artarak 793 bin 384 ton oldu
Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden sağlıklı veri ve bilgi elde edilememesi nedeniyle söz konusu istatistiklerin üretiminde geçici bazı uygulamalara gidildiği ifade edildi.

Bu kapsamda bültene göre, toplanan inek sütü miktarı, şubatta yıllık bazda yüzde 0,5 yükselerek 793 bin 384 tona ulaştı.

Toplanan inek sütü miktarı ocak-şubat döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 1 milyon 667 bin 451 tona çıktı.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artarak 132 bin 881 ton oldu. Ocak-şubat döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 10,5 artışla 278 bin 30 tona yükseldi.

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 1,6 azalarak 82 bin 542 tona gerilerken ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 2,2 artışla 173 bin 976 tona yükseldi.

İnek peyniri üretimi şubatta yıllık yüzde 3,6 artarak 58 bin 917 tona, ocak-şubat döneminde de yüzde 10,2 artışla 122 bin 370 tona çıktı.

Şubatta ayran üretimi yüzde 5,8 düşüşle 52 bin 216 tona, tereyağı üretimi yüzde 30 düşüşle 7 bin 236 tona indi.

Ocak-şubat döneminde ayran üretimi yüzde 3,5 artarak 113 bin 632 tona çıkarken tereyağı üretimi yüzde 24 azalarak 14 bin 907 tona geriledi.

Ocakta 874 bin 67 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı şubatta yüzde 9,2 azalarak 793 bin 384 tona düştü.

Aynı dönemde 145 bin 149 ton olan içme sütü üretimi de yüzde 8,5 azalarak 132 bin 881 ton olarak gerçekleşti.

AA

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