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Toplam ciro endeksi şubatta yıllık bazda yüzde 68,1 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,1 yükseldi.

12 Nisan 2023 Çarşamba 10:37
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Toplam ciro endeksi şubatta yıllık bazda yüzde 68,1 arttı
Ankara

Türkiye İstatistik Kurumunun şubat ayına ilişkin ciro endeksine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 5,1 geriledi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 68,1 arttı.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 44,9 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya oranla yüzde 5 azaldı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 136,5 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de şubatta ocak ayına göre yüzde 5,1 yükseldi.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 7,3 düştü.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,1 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya oranla yüzde 1,5 değer kaybetti.

Öte yandan, ciro endekslerinin hesaplanmasında KDV beyannamelerinden elde edilen veriler kullanılıyor.

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde ise mücbir sebep ilan edilerek beyannameler ertelenmişti. Bu nedenle şubat ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için sanayi üretim anketi, e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldı. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 3,52 olarak hesaplandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ciroendeksişubat
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