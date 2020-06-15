Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Yılmaz Vural: Eskisinden de iyi durumdayız
Yılmaz Vural: Eskisinden de iyi...
Andone'nin durumu endişe veriyor
Andone'nin durumu endişe veriyor
Kuşadası'nda endemik 'tülüşah'ın yetiştiği yeni bölge bulundu
Kuşadası'nda endemik 'tülüşah'ın yetiştiği yeni...
Fenerbahçe kupada final istiyor
Fenerbahçe kupada final istiyor
Della Miles, Keşmir'e dikkat çekmek için söyledi
Della Miles, Keşmir'e dikkat çekmek...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Toplam 43,6 milyon lira ceza uygulandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu yılın ilk çeyreğinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri çerçevesinde 35 bin 370 parti ürün denetlenirken, bunların 2 bin 798’i uygunsuz, 525’i güvensiz bulundu. Bu ürünlere yönelik toplam 43,6 milyon lira idari para cezası uygulandı" dedi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 14:08
10 Okunma
Toplam 43,6 milyon lira ceza uygulandı

ANKARA - Bakan Pekcan, yazılı açıklama yaparak, ürün güvenliği kapsamında denetim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Pekcan, "Ürün güvenliği denetimleri hem ithalat aşamasında hem de piyasaya arz sonrası iç piyasada yerli ve ithal ürün ayırt etmeksizin yürütülüyor. Mart ayında yayımlanan 'Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu' ile de vatandaşı güvensiz ürüne karşı etkin şekilde koruyacak çok önemli bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Söz konusu kanunla güvensiz ürünün esas sorumlusuna ulaşmak amacıyla 'izlenebilirlik mekanizması' getirdik ve bundan böyle ürünün tedarik zincirinin her aşamasında, üreticiden tüketiciye kadar geçen süreçte kayıt tutulacak. Böylelikle güvensiz ürünün esas sorumlusuna çok daha hızlı bir şekilde ulaşılacak" dedi.


'43,6 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI'


Dış ticarette ürün güvenliği denetimleri ile iç piyasaya yönelik piyasa gözetimi ve denetiminin Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 9 kamu kuruluşu tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Pekcan, "İç piyasadaki ürünlerin denetlendiği PGD faaliyetleri kapsamında bu yılın Ocak-Mart döneminde 35 bin 370 parti ürün denetlendi. Bunların 2 bin 798’inin uygunsuz, 525’i güvensiz bulundu. Bu kapsamda uygunsuz ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere yönelik toplam 43,6 milyon lira idari para cezası uygulandı. Gerek üreticilerin kalitesiz ve güvensiz ithal ürünlerin haksız rekabetine maruz kalmaması, gerekse vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunmasını teminen, ürünleri risk esasına dayalı olarak ithalat aşamasında da denetime tabi tutuyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde de 1 milyar 300 bin ithal ürün denetlendi ve bu denetimler sonucu uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ürünün ülkeye girişine izin verilmedi. Denetlenen yerli ve ithal ürünlerde güvensizlik tespit edilen ürün gruplarının başında oyuncaklar, tıbbi cihazlar, gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler, elektrikli ekipmanlar, kozmetikler, yapı malzemeleri, tüketici ürünleri ve telsiz/telekomünikasyon terminal ekipmanları yer aldı" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 15.06.2020 15:26
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı PekcanCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haziranda rekor bekleniyor!
Haziranda rekor bekleniyor!
Siirt'te fıstıkta yüksek verim; fiyatlar düşecek
Siirt'te fıstıkta yüksek verim; fiyatlar düşecek
Ticaret & Ekonomi Klübü İstanbul İl Başkanlığına Atakan Taşur Getirildi
Ticaret & Ekonomi Klübü İstanbul İl Başkanlığına Atakan Taşur Getirildi
Bakan Selçuk: İş kurmak isteyen engelliler için hibe desteği 65 bin TL oldu
Bakan Selçuk: İş kurmak isteyen engelliler için hibe desteği 65 bin TL oldu
Bu yağın litresi 40 bin lira
Bu yağın litresi 40 bin lira
'Çin’e önemli ihracat potansiyelimiz olduğunu tespit ettik'
'Çin’e önemli ihracat potansiyelimiz olduğunu tespit ettik'
Üreticilere 886 milyon lira destek ödemesi bugün başlıyor
Üreticilere 886 milyon lira destek ödemesi bugün başlıyor
Ekonomiye yılda 2.8 milyar lira katkı sağlayacak
Ekonomiye yılda 2.8 milyar lira katkı sağlayacak
Dolar 6.83 lirada
Dolar 6.83 lirada

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı