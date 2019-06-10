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TOKİ’nin Ankara Sincan konut kurası yarın yapılacak

TOKİ tarafından 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Ankara Sincan’da dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 2 bin 401 konutun kurası yarın gerçekleştirilecek.

TOKİ’nin Ankara Sincan konut kurası yarın yapılacak

TOKİ tarafından 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Ankara Sincan’da dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 2 bin 401 konutun kurası yarın gerçekleştirilecek.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:49
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TOKİ’nin Ankara Sincan konut kurası yarın yapılacak

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları yapılmaya devam ediyor. TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara Sincan Saraycık projesinde yer alan 2 bin 401 konutun kurasının yarın saat 11.00’de Sincan Kapalı Spor Salonu’nda Noter huzurunda gerçekleştirileceği belirtildi.

Başvuruları 06 Mart-19 Nisan 2019 tarihinde yapılan konutların bin 551’i alt gelir grubunda, 850’si orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara yönelik satışa sunuldu. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emekli vatandaşlara, yüzde 10’u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine, yüzde 5’i engelli vatandaşlara ayrıldı.

Alt gelirli vatandaşlara yönelik olan 2+1 nitelikte bin 551 konut, 142 bin lira bedel ve 475 lira taksitle, orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikte 850 konut ise 209 bin lira bedel ve bin 928 lira taksitle satışa sunuldu.

Ayrıca 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Ankara Yenimahalle Yakacık projesinde talep toplanan 451 konut kura töreni de 11 Haziran Salı günü saat 11.00’de Sincan Kapalı Spor Salonu’nda Noter huzurunda yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TOKİAnkaraSincanKonut Kurası
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