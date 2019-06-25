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TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul’da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuralarının yarın başlayacağını duyurdu. İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak.

TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul’da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuralarının yarın başlayacağını duyurdu. İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak.

25 Haziran 2019 Salı 11:55
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TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor

İSTANBUL - Ev sahibi olma hayaliyle yaşayan milyonlarca vatandaşın beklediği haber TOKİ’den geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuralarının yarın başlayacağı bildirildi.

İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. Proje için gerçekleşecek kura, 26-27 Haziran saat 10.00’da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde olacak.

İLK KURA BAŞAKŞEHİR’DE ÇEKİLECEK

Yüzbinlerce aile tarafından merakla beklenen kura töreninde, 26 Haziran Çarşamba günü Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun, 27 Haziran Perşembe günü ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

Kura törenleri, 28 Haziran 2019 saat 10.00’da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak olan Silivri 685 konut kurası ve 1 Temmuz 2019 saat 10.00’da Haldun Alağaş Spor Kompleksi’nde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek.

Başakşehir Ayazma’da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere’de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00’da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılarak kura törenleri son bulacak.

Kura törenleri, TOKİ’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TOKİİstanbulKura
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