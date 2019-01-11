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TOKİ 29 ilde 161 arsayı satışa sundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 ilde toplam bir milyon 593 bin 654 metrekare büyüklüğünde 161 adet arsayı satışa sunduğunu açıkladı.

TOKİ 29 ilde 161 arsayı satışa sundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 ilde toplam bir milyon 593 bin 654 metrekare büyüklüğünde 161 adet arsayı satışa sunduğunu açıkladı.

11 Ocak 2019 Cuma 14:14
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TOKİ 29 ilde 161 arsayı satışa sundu

İSTANBUL - TOKİ'den yapılan açıklamada, "Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat illerinde toplam bir milyon 593 bin 654 metrekare büyüklüğünde 161 adet arsa satışa sunuldu. Ancak, Şanlıurfa Eyyübiye’de yaklaşık 9 bin 500 metrekare imarsız arsa 5 yıl süre ile kiralanacak. Muhammen bedeli yaklaşık 962 milyon TL olan arsalar 'Açık Artırma' yöntemi ile satılacak" ifadelerine yer verildi.

Arsaların niteliklerinin şu şekilde olduğu belirtildi:

"Konut, gelişme konut, villa konut, ticaret, turizm tesis, rekreasyon alanı, özel eğitim, özel sağlık, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, çok işlevli merkez, sosyal ve kültürel tesis, akaryakıt istasyonu, tarımimarlı ve imarsız arsalar."

Müzayede 29 Ocak Salı günü saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayın yapılacak.

Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri:

İSTANBUL

Başakşehir Kayabaşı’nda özel sağlık, özel eğitim, İkitelli’de, Çatalca Muratbey’de, Eyüpsultan Göktürk’te, Arnavutköy Taşoluk’ta ve Sultanbeyli Battalgazi’de konut niteliğinde imarlı arsalar.

ANKARA

Gölbaşı Kızılcaşar’da villa konut,Etimesgut Yapracık’ta konut,  Çankaya Çayyolu’nda gelişme konut alanı, Mamak’ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Sincan Temelli’de konut, Beypazarı’nda konut niteliğinde imarlı arsalar.

İZMİR

Çiğli’de, Foça’da, Menderes’te konut, Urla’da çok işlevli merkez alanı niteliğinde imarlı arsalar.

ANTALYA

Kemer Çamyuva’da konut, KonyaaltıArapsuyu’nda toplu konut alanı niteliğinde imarlı arsalar.

BALIKESİR

Ayvalık Küçükköy’de konut alanı niteliğinde imarlı arsalar.

DİYARBAKIR

Yenişehir Üçkuyu’da konut alanı niteliğinde imarlı arsalar.

ELAZIĞ

Merkezde konut ve ticaret alanı niteliğinde imarlı arsalar,

KOCAELİ

Dilovası’nda konut, gelişme konut diğer tarım niteliğinde imarlı ve imarsız arsalar.

MERSİN

Erdemli’de turizm tesis, Mezitli’de konut niteliğinde imarlı arsalar.

MUĞLA

Bodrum ve Datça’da konut niteliğinde imarlı arsalar.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye TOKİ ve emlak yönetim internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

DHA

Son Güncelleme: 11.01.2019 14:15
Anahtar Kelimeler:
TOKİÇevre Ve Şehircilik Bakanlığı
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